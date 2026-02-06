18+
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
06.02.2026, 12:42

Казахстанскому комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет (видео)

Новости Казахстана 0 2 026

Известный казахстанский комик Нурлан Сабуров оказался в непростой ситуации: его не пустили на территорию России, и теперь он фактически «застрял» в аэропорту Внуково. Решение о запрете въезда на 50 лет связано с критикой спецоперации на Украине, а также с нарушениями миграционного и налогового законодательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал Mash.

Фото сгененировано ИИ
Фото сгененировано ИИ

Отказ во въезде и замкнутый круг в аэропорту

Инцидент произошел при досмотре Сабурова в аэропорту Внуково. Представители пограничной службы отказали ему во въезде, оставив комика без возможности вернуться в Дубай, откуда он прилетел. Проблему усугубляет отсутствие средств на билет обратно, что делает его положение крайне затруднительным.

Предыстория: нарушения закона и штрафы

Причины жесткого решения российских властей связаны с событиями прошлого года. Тогда Нурлан Сабуров превысил допустимый срок пребывания в РФ, что является нарушением миграционного законодательства. За это ему был выписан штраф, и ему предоставили две недели на легальный выезд из страны и последующий въезд по установленным правилам.

Конфликты с публикой и отмены концертов

Помимо юридических претензий, комику неоднократно приходилось сталкиваться с отменами своих концертов в российских городах. В 2022–2023 годах Сабуров не смог выступить в Нижневартовске, Екатеринбурге и Обнинске из-за своих неоднозначных высказываний об российской спецоперации.

Особое внимание, по предварительным данным, вызвал его концерт осенью 2022 года в Алма-Ате. На этом выступлении он сделал ряд шуток, направленных на россиян, переехавших в Казахстан, что, по мнению властей, стало дополнительным фактором для ужесточения ограничений на его въезд.

Последствия и реакция

Сейчас положение комика в аэропорту остается неопределенным. Власти РФ дали однозначный сигнал: за публичную критику спецоперации и несоблюдение миграционных правил следует жесткое наказание. Для Сабурова это стало серьезным ударом по профессиональной деятельности и личной мобильности, ограничив возможность гастролей и возвращения в страну.

