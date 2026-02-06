18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
06.02.2026, 13:49

В Казахстане изменились тарифы на грузоперевозки

В Казахстане с начала 2026 года наблюдается рост тарифов на услуги грузоперевозок всеми видами транспорта. По данным статистики, в январе текущего года индекс цен на эти услуги повысился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это указывает на постепенное, но устойчивое удорожание логистики для предприятий и населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Подорожание автомобильных перевозок

Особенно ощутим рост тарифов на перевозки автомобильным транспортом. В среднем они увеличились на 1,5%. При этом стоимость перевозок в разных направлениях изменилась неравномерно: международные перевозки стали дороже на 0,8%, пригородные маршруты — на 0,4%, городские — на 1,3%, а внутриреспубликанские — на 2,9%. Эти изменения отражают динамику спроса и предложений на транспортные услуги внутри страны и за её пределами.

Существенный рост авиаперевозок

Авиаперевозки грузов показали ещё более заметный рост. Их средняя стоимость увеличилась на 14,1%. Международные направления подорожали почти на пятую часть — на 18,8%, в то время как внутренняя доставка воздушным транспортом стала дороже на 3,6%. Такой скачок цен связан с высокой себестоимостью авиационных услуг, колебаниями топлива и логистическими ограничениями в международном сообщении.

Морской транспорт и трубопроводы подешевели

На фоне общего повышения тарифов есть сегменты, где стоимость перевозок снизилась. Так, услуги морского транспорта подешевели на 3,5%, а транспортировка по трубопроводам — на 4,5%. Это позволяет предприятиям, работающим с этими видами транспорта, частично компенсировать рост расходов на логистику.

Различия по регионам

Тарифы на грузоперевозки в Казахстане изменяются неравномерно в разных регионах. Наибольшее подорожание зафиксировано в Атырауской области — на 31,2%, в Ұлытау — на 29,6%, Павлодарской — на 12,8%, Жетісу — на 7,5%, а также в Западно-Казахстанской области — на 7,1%.

В то же время в некоторых регионах наблюдается снижение тарифов. Наибольшее падение произошло в Кызылординской области — минус 48%, в Туркестанской — на 21,9%, Мангистауской — на 19%, Актюбинской — на 3,6%, Алматинской области — на 3,3%, а в Шымкенте — на 5,2%. Такие колебания объясняются локальными особенностями рынка, конкуренцией перевозчиков и изменениями в логистической инфраструктуре.

