От продажи квартиры до наследства: нотариусы в Казахстане становятся информаторами государства

Министерство финансов Республики Казахстан разработало проект приказа, который обяжет нотариусов передавать в органы государственных доходов сведения о сделках и договорах, а также о выданных свидетельствах о праве на наследство физических лиц. Документ, получивший рабочее название «Об утверждении перечня, формы и порядка представления нотариусами в органы государственных доходов сведений о сделках и договорах, а также о выданных свидетельствах о праве на наследство физических лиц», уже вынесен на общественное обсуждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: кадр YouTube

Цель проекта – систематизация и прозрачность данных о сделках

Главной задачей нового приказа является создание единого перечня сведений, которые нотариусы будут обязаны предоставлять налоговым органам, а также определение формы и порядка передачи такой информации. Речь идет как о сделках с имуществом, так и о договорах, а также о выдаче свидетельств о праве на наследство. Внедрение этих правил должно обеспечить более прозрачный учет имущественных операций граждан и повысить контроль над налоговыми поступлениями.

Ожидаемые результаты – борьба с теневой экономикой и увеличение доходов бюджета

Эксперты Министерства финансов подчеркивают, что введение данного порядка позволит совершенствовать налоговое администрирование в стране, внедряя дистанционные методы контроля за имущественными доходами граждан. Передача данных от нотариусов позволит налоговым органам быстрее выявлять случаи реализации имущества, с которого не уплачен налог, что, по прогнозам, приведет к увеличению объема поступлений в государственный бюджет. Дополнительно это должно способствовать сокращению доли теневой экономики, обеспечивая прозрачность финансовых потоков и повышая ответственность граждан при совершении сделок и оформлении наследства.

Сроки обсуждения и возможность участия общественности

Проект приказа уже опубликован для общественного обсуждения. Свои комментарии и замечания к документу граждане и организации могут оставить на официальном портале «Открытые НПА» до 20 февраля 2026 года. Это позволит учитывать мнение различных участников рынка и специалистов при окончательном утверждении приказа, что сделает нормативный акт более сбалансированным и практико-ориентированным.