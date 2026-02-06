Казахстанская модель отправилась за решетку после нападения на российскую блогершу

Дело о нападении казахстанской модели Гулсезим Алтайбековой на российскую блогершу Карину Фадееву официально завершено. Об этом пострадавшая сообщила 5 февраля через свой Telegram-канал , спередает Lada.kz.

Фото: repoct.org

«Дело закрыто. Наказание — компенсация и четыре недели тюрьмы. Я отпущу, но если урок для человека не усвоен, жизнь рано или поздно расставит всё по местам», — написала Фадеева.

Возможные последствия для казахстанской модели

Блогер также уточнила, что любые будущие противоправные действия со стороны Алтайбековой в отношении неё или других лиц станут основанием для нового расследования, которое будет рассматриваться с учётом уже случившегося.

На данный момент Министерство иностранных дел Казахстана официальных комментариев по этому делу не давало.

Инцидент произошёл в ночь на 10 января

Нападение произошло в одном из баров на индонезийском острове Бали. 27-летняя Карина Фадеева, известная как блогер и фотограф, отдыхала с подругами.

По словам пострадавшей, она не участвовала в конфликте с другими посетителями заведения. Однако в момент, когда компания собиралась покинуть бар, в девушку прилетел тяжёлый предмет, от удара которой она потеряла сознание.

Позднее выяснилось, что предметом был металлический настольный светильник, которым бросилась Гулсезим Алтайбекова.

Реакция и последствия

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс в соцсетях. Многие обсуждают меры наказания и роль иностранных судов в подобных случаях, а также вопросы безопасности туристов на Бали.

Случай подчёркивает, что даже вне родной страны действия граждан могут иметь серьёзные юридические последствия.