06.02.2026, 15:43

Казахстан озвучил скрытую проблему пенсионных накоплений

Новости Казахстана 0 574

В Казахстане значительная часть пенсионных средств граждан остается не востребованной — на начало 2026 года общая сумма таких накоплений превысила 130 миллиардов тенге, сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) в ответ на официальный запрос LS. Эти средства продолжают храниться на индивидуальных пенсионных счетах (ИПС), инвестируются и приносят доход, но пока не были востребованы их законными владельцами или наследниками, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Три категории невостребованных средств

По данным ЕНПФ, владельцы невостребованных пенсионных накоплений делятся на три основные группы.

Первая категория — это граждане, достигшие пенсионного возраста, которые по каким-либо причинам не оформили выплаты на старость. Таких казахстанцев насчитывается 82 568 человек, а общая сумма их накоплений составляет 22,7 млрд тенге. Эти средства могут быть востребованы в любой момент, когда пенсионеры обратятся за выплатой.

Вторая группа — это граждане, переехавшие на постоянное место жительства за границу. Их количество достигает 172 489 человек, а сумма невостребованных накоплений составляет 49,4 млрд тенге. Даже находясь за пределами страны, они сохраняют право получить свои средства в любое время, обратившись в фонд.

Третья категория — умершие вкладчики. Их насчитывается 295 640 человек, а оставшиеся после них пенсионные средства достигают 58,3 млрд тенге. Эти накопления могут быть востребованы наследниками в соответствии с законодательством.

Средства не теряются и продолжают приносить доход

Важно отметить, что такие невостребованные суммы не списываются с пенсионных счетов и продолжают учитываться на ИПС владельцев. Они активно инвестируются ЕНПФ, а на них начисляется инвестиционный доход, что позволяет сохранить и приумножить средства до момента обращения граждан или их наследников.

Специалисты фонда подчеркивают, что своевременное оформление пенсионных выплат и информирование наследников о существовании накоплений помогает избежать задержек и обеспечивает гражданам полное право распоряжаться своими средствами.

