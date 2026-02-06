После 50-летнего запрета Сабурову его семья открывает бизнес в России

Супруга известного комика Нурлана Сабурова Диана Сабурова зарегистрировала индивидуальное предпринимательство в России спустя несколько дней после того, как ее мужу был запрещен въезд в страну. Соответствующие данные были обнаружены в системе деловой аналитики «Контур.Фокус», сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Фото : saburova_diana

Согласно информации из реестров, регистрация ИП состоялась 5 февраля 2026 года. Основной профиль деятельности нового предпринимательства связан со сферой исполнительских искусств. При этом зарегистрированное ИП также позволяет вести деятельность в области рекламы, организации культурно-развлекательных мероприятий и досуга.

Запрет на въезд комику

Ранее источники в правоохранительных органах сообщили, что Нурлану Сабурову был запрещен въезд на территорию России сроком на 50 лет. Решение вступило в силу 30 января и, по официальной информации, было принято в интересах обеспечения национальной безопасности.

По данным правоохранительных органов, артист продолжительное время получал доход в России, не соблюдая миграционные требования и налоговые обязательства. Сообщается, что только за 2024 год задекларированный им доход превысил 50 миллионов рублей. Также утверждается, что предпринимались попытки легализации доходов через посредников, чьи действия нарушали законодательство.

Новые обстоятельства вокруг семьи артиста

Регистрация предпринимательства супругой комика произошла на фоне продолжающегося общественного обсуждения ситуации вокруг Сабурова. Эксперты отмечают, что оформление ИП в сфере творческой деятельности может свидетельствовать о намерении продолжить профессиональную и коммерческую активность в России уже через другие юридические механизмы.

История с запретом на въезд одному из самых известных русскоязычных стендап-комиков последних лет продолжает привлекать внимание как поклонников, так и представителей индустрии развлечений, поскольку затрагивает вопросы миграционного законодательства, налогообложения и работы артистов на международной сцене.