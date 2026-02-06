18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.1
583.72
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.02.2026, 17:17

После 50-летнего запрета Сабурову его семья открывает бизнес в России

Новости Казахстана 0 522

Супруга известного комика Нурлана Сабурова Диана Сабурова зарегистрировала индивидуальное предпринимательство в России спустя несколько дней после того, как ее мужу был запрещен въезд в страну. Соответствующие данные были обнаружены в системе деловой аналитики «Контур.Фокус», сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Фото : saburova_diana
© Фото : saburova_diana

Согласно информации из реестров, регистрация ИП состоялась 5 февраля 2026 года. Основной профиль деятельности нового предпринимательства связан со сферой исполнительских искусств. При этом зарегистрированное ИП также позволяет вести деятельность в области рекламы, организации культурно-развлекательных мероприятий и досуга.

Запрет на въезд комику

Ранее источники в правоохранительных органах сообщили, что Нурлану Сабурову был запрещен въезд на территорию России сроком на 50 лет. Решение вступило в силу 30 января и, по официальной информации, было принято в интересах обеспечения национальной безопасности.

По данным правоохранительных органов, артист продолжительное время получал доход в России, не соблюдая миграционные требования и налоговые обязательства. Сообщается, что только за 2024 год задекларированный им доход превысил 50 миллионов рублей. Также утверждается, что предпринимались попытки легализации доходов через посредников, чьи действия нарушали законодательство.

Новые обстоятельства вокруг семьи артиста

Регистрация предпринимательства супругой комика произошла на фоне продолжающегося общественного обсуждения ситуации вокруг Сабурова. Эксперты отмечают, что оформление ИП в сфере творческой деятельности может свидетельствовать о намерении продолжить профессиональную и коммерческую активность в России уже через другие юридические механизмы.

История с запретом на въезд одному из самых известных русскоязычных стендап-комиков последних лет продолжает привлекать внимание как поклонников, так и представителей индустрии развлечений, поскольку затрагивает вопросы миграционного законодательства, налогообложения и работы артистов на международной сцене.

5
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
Банковские карты казахстанцев могут быть заморожены по требованию государстваНовости Казахстана
08.01.2026, 16:30 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь