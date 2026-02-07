Все основания для отправки автомобиля на штрафстоянку в Казахстане

Полицейские нередко пугают водителей угрозой забрать машину на штрафстоянку. Но на практике далеко не все нарушения ПДД дают право инспектору на такие действия. Разберёмся, когда эвакуация автомобиля законна, а когда — это попытка запугивания или превышение полномочий., сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz

Законодательная база

Отправка машины на штрафстоянку регулируется статьёй 797 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (КоАП РК) — «Задержание, доставление и запрещение эксплуатации транспортного средства».

Согласно закону, автомобиль могут отправить на стоянку до устранения причины задержания. Официально штрафстоянки называются специальными стоянками.

Основные причины эвакуации

Наиболее часто встречаются следующие случаи, когда авто имеют право забрать на штрафстоянку:

Отсутствие страхового полиса

Управление автомобилем без заключённого договора страхования (ч.2 ст. 230 КоАП РК). Проблемы с государственными номерами Езда без номеров;

Использование поддельных номеров;

Скрытие регистрационных знаков с помощью специальных приспособлений (ч. 2, 2-1, 3, 4 и 4-1 ст. 590 КоАП РК). Нарушения правил парковки Создание препятствий для движения транспорта;

Незаконная парковка на местах для инвалидов (ч. 3 и 4 ст. 597 КоАП РК). Вождение в нетрезвом виде

Управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также передача руля водителю в таком состоянии (ст. 608 КоАП РК). Отсутствие документов и прав на управление Для иностранцев — без удостоверения личности, водительских прав или техпаспорта;

Для казахстанцев — без удостоверения личности или цифровых документов в смартфоне;

Водители без права управления транспортным средством (ст. 612 КоАП РК). Нарушения на постах контроля Неостановка на транспортном посту водителем без прав;

Отказ от медицинского освидетельствования на алкоголь или наркотики (ч. 3-1, 4, 5, 6, 9, 10, 11 ст. 613 КоАП РК).

Дополнительные основания для эвакуации

Помимо привычных нарушений ПДД, машины могут забрать на штрафстоянку при других административных нарушениях:

Неявка в полицию для разбирательства по правонарушениям ПДД (ст. 654 КоАП РК).

Нарушение правил пожарной безопасности и санитарных норм в лесах, незаконная вырубка, повреждение пастбищ и сенокосов (ст. 367, 368, 370, 372, 381–383 КоАП РК).

Нарушения карантинного законодательства, правил защиты растений и ветеринарных норм (ст. 400, 403, 406 КоАП РК).

Ведение предпринимательской деятельности без регистрации или разрешений (ст. 462 КоАП РК).

Нарушение режима чрезвычайного положения и провоцирование беспорядков (ст. 476 и 478 КоАП РК).

Незаконное проникновение на охраняемые объекты и нарушение пограничного режима (ст. 506–517 КоАП РК).

Нарушение правил перевозки пассажиров и грузов, отсутствие путевых листов или разрешений (ст. 571–575 КоАП РК).

Нарушение пожарной безопасности на транспорте (ст. 589 КоАП РК).

Порядок задержания и возврата машины

Как пояснили в Управлении административной практики МВД РК, «до устранения причин задержания» означает:

Пресечение правонарушения и установление личности нарушителя. Составление протокола, если его невозможно оформить на месте. Обеспечение правильного рассмотрения дела, предотвращение угрозы жизни людей, аварий или техногенных катастроф (ст. 785 КоАП РК).

Примеры:

Машина мешает движению, а хозяина нет — её забирают на стоянку до установления личности и оформления протокола.

Нет страховки — оформляете договор, протокол составлен, авто возвращают.

Стоит отметить, что до уплаты штрафа эвакуация возможна только для иностранных автоперевозчиков.

Эвакуация при ДТП

Если в аварии пострадали или погибли люди, действуют нормы Уголовно-процессуального кодекса РК. В таком случае машины помещают на штрафстоянку, и следователь решает, будут ли они использоваться как вещественные доказательства.

За что машину не заберут

За долги по штрафам;

За тонировку;

За громкий выхлоп;

За неоплаченную парковку.

При задержании инспектор обязан составить акт установленной формы и приложить его к протоколу.

Оплата штрафстоянки

Штрафстоянки — коммунальная собственность. В Алматы и Астане они скоро станут платными, решение о тарифах принимают маслихаты.

В других регионах размещение бесплатно, платить нельзя.

Жаловаться на незаконное взимание платы можно в прокуратуру, УАП МВД или административный суд (в течение 2 месяцев со дня нарушения прав).

Оплата возможна только: