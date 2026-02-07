18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.63
583.22
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.02.2026, 08:08

Все основания для отправки автомобиля на штрафстоянку в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 905

Полицейские нередко пугают водителей угрозой забрать машину на штрафстоянку. Но на практике далеко не все нарушения ПДД дают право инспектору на такие действия. Разберёмся, когда эвакуация автомобиля законна, а когда — это попытка запугивания или превышение полномочий., сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Законодательная база

Отправка машины на штрафстоянку регулируется статьёй 797 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (КоАП РК) — «Задержание, доставление и запрещение эксплуатации транспортного средства».

Согласно закону, автомобиль могут отправить на стоянку до устранения причины задержания. Официально штрафстоянки называются специальными стоянками.

Основные причины эвакуации

Наиболее часто встречаются следующие случаи, когда авто имеют право забрать на штрафстоянку:

  1. Отсутствие страхового полиса
    Управление автомобилем без заключённого договора страхования (ч.2 ст. 230 КоАП РК).

  2. Проблемы с государственными номерами

    • Езда без номеров;

    • Использование поддельных номеров;

    • Скрытие регистрационных знаков с помощью специальных приспособлений (ч. 2, 2-1, 3, 4 и 4-1 ст. 590 КоАП РК).

  3. Нарушения правил парковки

    • Создание препятствий для движения транспорта;

    • Незаконная парковка на местах для инвалидов (ч. 3 и 4 ст. 597 КоАП РК).

  4. Вождение в нетрезвом виде
    Управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также передача руля водителю в таком состоянии (ст. 608 КоАП РК).

  5. Отсутствие документов и прав на управление

    • Для иностранцев — без удостоверения личности, водительских прав или техпаспорта;

    • Для казахстанцев — без удостоверения личности или цифровых документов в смартфоне;

    • Водители без права управления транспортным средством (ст. 612 КоАП РК).

  6. Нарушения на постах контроля

    • Неостановка на транспортном посту водителем без прав;

    • Отказ от медицинского освидетельствования на алкоголь или наркотики (ч. 3-1, 4, 5, 6, 9, 10, 11 ст. 613 КоАП РК).

Дополнительные основания для эвакуации

Помимо привычных нарушений ПДД, машины могут забрать на штрафстоянку при других административных нарушениях:

  • Неявка в полицию для разбирательства по правонарушениям ПДД (ст. 654 КоАП РК).

  • Нарушение правил пожарной безопасности и санитарных норм в лесах, незаконная вырубка, повреждение пастбищ и сенокосов (ст. 367, 368, 370, 372, 381–383 КоАП РК).

  • Нарушения карантинного законодательства, правил защиты растений и ветеринарных норм (ст. 400, 403, 406 КоАП РК).

  • Ведение предпринимательской деятельности без регистрации или разрешений (ст. 462 КоАП РК).

  • Нарушение режима чрезвычайного положения и провоцирование беспорядков (ст. 476 и 478 КоАП РК).

  • Незаконное проникновение на охраняемые объекты и нарушение пограничного режима (ст. 506–517 КоАП РК).

  • Нарушение правил перевозки пассажиров и грузов, отсутствие путевых листов или разрешений (ст. 571–575 КоАП РК).

  • Нарушение пожарной безопасности на транспорте (ст. 589 КоАП РК).

Порядок задержания и возврата машины

Как пояснили в Управлении административной практики МВД РК, «до устранения причин задержания» означает:

  1. Пресечение правонарушения и установление личности нарушителя.

  2. Составление протокола, если его невозможно оформить на месте.

  3. Обеспечение правильного рассмотрения дела, предотвращение угрозы жизни людей, аварий или техногенных катастроф (ст. 785 КоАП РК).

Примеры:

  • Машина мешает движению, а хозяина нет — её забирают на стоянку до установления личности и оформления протокола.

  • Нет страховки — оформляете договор, протокол составлен, авто возвращают.

Стоит отметить, что до уплаты штрафа эвакуация возможна только для иностранных автоперевозчиков.

Эвакуация при ДТП

Если в аварии пострадали или погибли люди, действуют нормы Уголовно-процессуального кодекса РК. В таком случае машины помещают на штрафстоянку, и следователь решает, будут ли они использоваться как вещественные доказательства.

За что машину не заберут

  • За долги по штрафам;

  • За тонировку;

  • За громкий выхлоп;

  • За неоплаченную парковку.

При задержании инспектор обязан составить акт установленной формы и приложить его к протоколу.

Оплата штрафстоянки

  • Штрафстоянки — коммунальная собственность. В Алматы и Астане они скоро станут платными, решение о тарифах принимают маслихаты.

  • В других регионах размещение бесплатно, платить нельзя.

  • Жаловаться на незаконное взимание платы можно в прокуратуру, УАП МВД или административный суд (в течение 2 месяцев со дня нарушения прав).

Оплата возможна только:

  • Если водитель сам заключает договор хранения с коммунальным предприятием.

  • За услуги эвакуатора (не во всех городах Казахстана). Например, в Астане эвакуацию компенсируют полностью, в Алматы — нет.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
Банковские карты казахстанцев могут быть заморожены по требованию государстваНовости Казахстана
08.01.2026, 16:30 0
Сколько денег безопасно держать на банковской карте: важная информация для казахстанцевНовости Казахстана
10.01.2026, 14:28 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь