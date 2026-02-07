Когда банки в Казахстане обязаны вернуть украденные деньги

С середины 2024 года Казахстан активно борется с финансовыми злоупотреблениями благодаря работе Антифрод-центра — специализированной платформы, которая фиксирует подозрительные транзакции и предотвращает мошеннические операции, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

© Sputnik / Болат Шайхинов

По данным Национального банка РК, к 1 января 2026 года центр зарегистрировал:

80 871 инцидент , связанный с транзакциями с признаками мошенничества;

19 810 инцидентов, связанных с наркоторговлей, незаконным игорным бизнесом и финансовыми пирамидами.

За это время удалось заблокировать операции на сумму около 2,8 млрд тенге, из которых более 500 млн тенге вернули гражданам, пострадавшим от действий мошенников.

Закон усиливает защиту граждан

Недавние изменения в законодательстве о банках существенно усилили механизмы защиты населения. Одним из ключевых нововведений стало участие кредитных бюро в работе Антифрод-центра.

Теперь бюро обязаны немедленно передавать информацию о клиентах, которые пытаются взять кредиты сразу в нескольких банках и МФО в течение одного часа. Это позволяет оперативно выявлять попытки мошенничества и блокировать подозрительные операции ещё до их завершения.

Когда банки обязаны вернуть деньги

Согласно новым правилам, ответственность за перевод средств мошенникам теперь лежит не только на гражданах, но и на банках и МФО. Деньги возвращаются потерпевшим в двух случаях:

Если перевод был сделан лицу, занесённому в базу данных Антифрод-центра.

То есть если банк или МФО игнорирует предупреждение системы и осуществляет транзакцию, ущерб компенсируется клиенту. Если при переводе были нарушения процедуры идентификации или уже имеется судебный акт о мошенничестве.

Нарушение стандартов проверки личности или игнорирование решения суда делает финансовую организацию прямо ответственной за ущерб.

Таким образом, казахстанцы теперь могут рассчитывать на дополнительную защиту, а банки и МФО — на жёсткие обязательства по возмещению ущерба, если они не соблюдают установленные правила.

Почему это важно

Ранее ответственность за потерю средств полностью лежала на клиентах, и вернуть деньги от мошенников было почти невозможно. Сегодня же система Антифрод-центра и новые законы делают процесс более справедливым:

жертвы мошенников получают шанс вернуть свои средства;

финансовые организации вынуждены действовать внимательнее и осторожнее ;

повышается общий уровень защиты цифровых транзакций в стране.

Ключевой принцип теперь таков: игнорирование рисков и процедур банками и МФО оборачивается компенсацией для пострадавших граждан.