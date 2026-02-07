Когда банки в Казахстане обязаны вернуть украденные деньги

С середины 2024 года Казахстан активно борется с финансовыми злоупотреблениями благодаря работе Антифрод-центра — специализированной платформы, которая фиксирует подозрительные транзакции и предотвращает мошеннические операции, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
По данным Национального банка РК, к 1 января 2026 года центр зарегистрировал:
80 871 инцидент, связанный с транзакциями с признаками мошенничества;
19 810 инцидентов, связанных с наркоторговлей, незаконным игорным бизнесом и финансовыми пирамидами.
За это время удалось заблокировать операции на сумму около 2,8 млрд тенге, из которых более 500 млн тенге вернули гражданам, пострадавшим от действий мошенников.
Недавние изменения в законодательстве о банках существенно усилили механизмы защиты населения. Одним из ключевых нововведений стало участие кредитных бюро в работе Антифрод-центра.
Теперь бюро обязаны немедленно передавать информацию о клиентах, которые пытаются взять кредиты сразу в нескольких банках и МФО в течение одного часа. Это позволяет оперативно выявлять попытки мошенничества и блокировать подозрительные операции ещё до их завершения.
Согласно новым правилам, ответственность за перевод средств мошенникам теперь лежит не только на гражданах, но и на банках и МФО. Деньги возвращаются потерпевшим в двух случаях:
Если перевод был сделан лицу, занесённому в базу данных Антифрод-центра.
То есть если банк или МФО игнорирует предупреждение системы и осуществляет транзакцию, ущерб компенсируется клиенту.
Если при переводе были нарушения процедуры идентификации или уже имеется судебный акт о мошенничестве.
Нарушение стандартов проверки личности или игнорирование решения суда делает финансовую организацию прямо ответственной за ущерб.
Таким образом, казахстанцы теперь могут рассчитывать на дополнительную защиту, а банки и МФО — на жёсткие обязательства по возмещению ущерба, если они не соблюдают установленные правила.
Ранее ответственность за потерю средств полностью лежала на клиентах, и вернуть деньги от мошенников было почти невозможно. Сегодня же система Антифрод-центра и новые законы делают процесс более справедливым:
жертвы мошенников получают шанс вернуть свои средства;
финансовые организации вынуждены действовать внимательнее и осторожнее;
повышается общий уровень защиты цифровых транзакций в стране.
Ключевой принцип теперь таков: игнорирование рисков и процедур банками и МФО оборачивается компенсацией для пострадавших граждан.
Комментарии0 комментарий(ев)