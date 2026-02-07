18+
07.02.2026, 10:35

Мясная буря накрывает Казахстан: кто останется без говядины и баранины

Новости Казахстана 0 735

Жители Казахстана все чаще ощущают рост цен на мясо. Продавцы на местных рынках отмечают снижение покупательского потока и уверяют, что спрос падает, несмотря на то, что мясо остается основным элементом рациона большинства казахстанских семей. По информации телеканала КТК, потребители теперь более внимательно приглядываются к ценникам, а привычка закупать большие объемы на праздники и семейные торжества уступает место экономии, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Покупатели подтверждают этот тренд. Многие приходят на рынки и тщательно выбирают, сколько и какого мяса купить, стараясь уложиться в бюджет. При этом никто не отказывается от традиционных блюд, таких как бешбармак, хотя и покупают меньшее количество.

"Вот у меня гости будут, на бешбармак купили мясо. Еще пойдем, побольше надо взять, чтобы пореже. А то я вон с палочкой с того конца города приезжаю сюда. Доступно, не доступно — все дорожает! Ну… пойдет. Что же делать, куда деваться?" — рассказывает жительница города Сара Ералиева.

Ситуация с экспортом: государство ограничивает поставки

На фоне растущих цен и внутреннего дефицита мясной продукции правительство Казахстана внимательно следит за экспортом. Министерство сельского хозяйства фиксирует рост продаж казахстанского мяса за рубеж, в основном в страны Центральной Азии, особенно в Узбекистан. В то же время Министерство торговли призывает осторожно регулировать экспорт, чтобы не допустить нехватки мясной продукции внутри страны.

В текущих условиях действует квота на экспорт говядины — не более 20 тысяч тонн. Ограничение введено для того, чтобы внутренние потребности 20-миллионного населения были полностью удовлетворены. Вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова отмечает, что регулирование экспорта необходимо из-за растущего внешнего спроса и относительно снижения внутреннего предложения.

Снижение покупательской активности и влияние рынка

На местных рынках продавцы отмечают, что покупатели стали брать меньшее количество мяса за один раз. По словам Айгуль Имангалиевой, продавца центрального рынка в Уральске, раньше один человек мог купить 10–15 килограммов, теперь же приобретают не более 1–2 килограммов. Закрытие соседнего вещевого рынка и снижение платежеспособности населения также отражаются на объеме продаж.

Эксперты считают, что покупатели стали более экономными из-за постоянного роста цен, и часто долгие часы проводят, сравнивая предложения разных продавцов, прежде чем сделать выбор.

Фермеры выходят из долгов и сокращают поголовье

Резкий рост цен на мясо напрямую связан с состоянием животноводства в стране. Несколько лет подряд фермеры работали с убытками: закупочные цены на скот не покрывали расходы на корм, ветеринарное обслуживание и содержание хозяйств.

Азат Рашидов, глава крестьянского хозяйства, отмечает, что сохранить свое хозяйство ему удалось с трудом. Пришлось сократить поголовье почти на треть, а тысячи других хозяйств прекратили деятельность. Только благодаря государственной поддержке и субсидиям фермеры начали вновь наращивать поголовье, что одновременно повышает стоимость мяса на внутреннем рынке.

Рост спроса на мясо и экспортный потенциал

В настоящее время Казахстан полностью обеспечивает внутренние потребности в баранине, говядине, конине и яйцах, при этом увеличивается экспортный потенциал. Наибольший спрос на казахстанское мясо демонстрируют Узбекистан и другие соседние страны.

Глава крестьянского хозяйства Азат Рашидов рассказывает, что в прошлом году его бычков полностью выкупили для экспорта в Шымкентскую область и Туркестан, а покупатели заранее оплатили товар. По его словам, активная торговля стимулирует развитие животноводства и повышает цены на мясо.

Споры о регулировании и будущем отрасли

С одной стороны, государство ограничивает экспорт для сохранения внутреннего предложения, с другой — Союз животноводов Казахстана считает, что ограничения не нужны. Директор Союза Даурен Салыков подчеркивает, что активная торговля с соседями даст толчок к дальнейшему росту отрасли, привлечет инвестиции и увеличит поголовье скота.

Экономисты отмечают, что резкого снижения цен на мясо ожидать не стоит. Для выращивания одного бычка необходимо около двух с половиной лет, при этом фермер должен обеспечивать корм, ветеринарное обслуживание, рабочие ресурсы и технику — все это продолжает дорожать вместе с мясом.

