18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.63
583.22
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.02.2026, 11:02

Крупная ОПГ разоблачена в Казахстане: международный розыск и сотни обманутых граждан

Новости Казахстана 0 658

Специальные прокуроры Туркестанской области завершили досудебное расследование по уголовному делу, связанному с масштабным интернет-мошенничеством. В рамках дела были задержаны 20 человек, а ещё двое участников преступной группы объявлены в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

По данным ведомства, дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 190, частью 4, пунктом 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество), а также статьёй 262, частями 1 и 2 (создание организованной группы и участие в ней).

Иностранный гражданин возглавил преступную сеть

Следствие установило, что в 2024–2025 годах гражданин иностранного государства организовал и возглавил преступную группу на территории Казахстана. Участники группы использовали интернет и мобильную связь для обмана граждан, причинив ущерб 21 потерпевшему на общую сумму более 125 миллионов тенге.

Преступники представлялись сотрудниками почтовых и телекоммуникационных компаний. Под прикрытием этих ложных идентичностей они оформляли кредиты на имя граждан и присваивали денежные средства, введя потерпевших в заблуждение.

Возврат части ущерба и арест имущества

По информации прокуратуры, в ходе досудебного расследования удалось вернуть потерпевшим около 20 миллионов тенге. Кроме того, на три автомобиля подозреваемых наложен арест. Оставшаяся сумма ущерба будет взыскана принудительно в ходе судебного разбирательства.

Все 20 задержанных сейчас содержатся под стражей. Двое участников группы, скрывающиеся от следствия, объявлены в международный розыск.

Завершение расследования и дальнейшие шаги

Прокуратура Туркестанской области отмечает, что расследование завершено и уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Сотрудники ведомства подчеркивают, что выявление и наказание организованных преступных групп, действующих через интернет и телефонные коммуникации, остаётся одним из приоритетов правоохранительной системы региона.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
Банковские карты казахстанцев могут быть заморожены по требованию государстваНовости Казахстана
08.01.2026, 16:30 0
Сколько денег безопасно держать на банковской карте: важная информация для казахстанцевНовости Казахстана
10.01.2026, 14:28 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь