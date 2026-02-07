Крупная ОПГ разоблачена в Казахстане: международный розыск и сотни обманутых граждан

Специальные прокуроры Туркестанской области завершили досудебное расследование по уголовному делу, связанному с масштабным интернет-мошенничеством. В рамках дела были задержаны 20 человек, а ещё двое участников преступной группы объявлены в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на прокуратуру региона .

По данным ведомства, дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 190, частью 4, пунктом 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество), а также статьёй 262, частями 1 и 2 (создание организованной группы и участие в ней).

Иностранный гражданин возглавил преступную сеть

Следствие установило, что в 2024–2025 годах гражданин иностранного государства организовал и возглавил преступную группу на территории Казахстана. Участники группы использовали интернет и мобильную связь для обмана граждан, причинив ущерб 21 потерпевшему на общую сумму более 125 миллионов тенге.

Преступники представлялись сотрудниками почтовых и телекоммуникационных компаний. Под прикрытием этих ложных идентичностей они оформляли кредиты на имя граждан и присваивали денежные средства, введя потерпевших в заблуждение.

Возврат части ущерба и арест имущества

По информации прокуратуры, в ходе досудебного расследования удалось вернуть потерпевшим около 20 миллионов тенге. Кроме того, на три автомобиля подозреваемых наложен арест. Оставшаяся сумма ущерба будет взыскана принудительно в ходе судебного разбирательства.

Все 20 задержанных сейчас содержатся под стражей. Двое участников группы, скрывающиеся от следствия, объявлены в международный розыск.

Завершение расследования и дальнейшие шаги

Прокуратура Туркестанской области отмечает, что расследование завершено и уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Сотрудники ведомства подчеркивают, что выявление и наказание организованных преступных групп, действующих через интернет и телефонные коммуникации, остаётся одним из приоритетов правоохранительной системы региона.