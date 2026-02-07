Курс тенге изменился: покупать доллары сейчас или ждать — эксперты дали совет казахстанцам

На фоне заметного укрепления казахстанской национальной валюты — тенге — по отношению к доллару многие граждане страны задаются вопросом: сейчас ли благоприятный момент для покупки американской валюты и возможно ли дальнейшее усиление тенге в ближайшие недели. Экономисты отмечают, что текущие изменения на валютном рынке связаны сразу с несколькими внешними и внутренними факторами, влияющими на курс, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Корреспондент Kazinform обсудил ситуацию с ведущими экспертами в области экономики и финансов, чтобы понять, стоит ли спешить с обменом валюты и какие риски подстерегают вкладчиков и бизнес.

Влияние мировых факторов на курс тенге

Экономист Арман Байганов пояснил, что укрепление тенге обусловлено сочетанием глобальных и локальных экономических процессов. Во-первых, американский доллар демонстрирует ослабление относительно других мировых валют. Во-вторых, напряженная ситуация вокруг Ирана оказывает прямое влияние на нефтяные и финансовые рынки. В-третьих, возможная смена главы Федеральной резервной системы США по инициативе президента Дональда Трампа может повлиять на денежно-кредитную политику страны, включая базовую ставку, что также отражается на мировом валютном рынке.

— На фоне нестабильной ситуации вокруг Ирана и снижения товарных запасов США, добычи нефти, цена на нефть выросла на 10% за неделю. Это также поддерживает тенге. Кроме того, сейчас проходит налоговый период: многие экспортеры начали продавать валютную выручку и конвертировать её в тенге, — подчеркнул Байганов.

Эксперт отметил, что рост цен на нефть и активная конвертация валютной выручки создают дополнительный спрос на национальную валюту, что временно укрепляет курс тенге по отношению к доллару.

Перспективы тенге в долгосрочной перспективе

Несмотря на краткосрочное укрепление, эксперты не прогнозируют устойчивого роста тенге в долгосрочной перспективе. По словам Армана Байганова, в стране сохраняются инфляционные риски, а изменения в налоговом кодексе создают переходный период для экономики.

— Серьёзной девальвации не ожидается, однако ожидать значительного укрепления тенге в долгосрочной перспективе не стоит, — уточнил эксперт.

В этом контексте он подчеркнул, что решение о покупке долларов должно приниматься индивидуально и зависеть от конкретных целей человека: для бизнес-платежей и взаиморасчетов покупка американской валюты оправдана, а для долгосрочного хранения сбережений более выгодно оставаться в тенге, так как доходность по депозитам в долларах невысока, а сама валюта может постепенно терять стоимость.

Как правильно покупать доллары в условиях укрепления тенге

Экономист Бауыржан Шурманов считает, что текущий период предоставляет хорошую возможность для покупки валюты, но советует действовать осторожно и постепенно.

— Лучше разделить покупку на три-четыре части в течение двух-четырех недель, чтобы зафиксировать среднюю цену. Например, часть купить сегодня, часть через неделю — тогда, если тенге продолжит укрепляться, не придется сожалеть, — отметил эксперт.

По мнению Шурманова, есть вероятность дальнейшего укрепления тенге до конца февраля. Основными драйверами выступают завершение налогового периода, сдача деклараций, оплата налогов, а также высокая базовая ставка, которая привлекает внутренний и внешний спрос на казахстанские финансовые инструменты.

Роль государства и Национального банка

Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) связывают укрепление тенге с действиями Национального банка и требованиями к субъектам квазигосударственного сектора. Так, рост продаж иностранной валюты в рамках операций НБК, обязательная реализация 50% экспортной выручки компаниями госсектора, а также конвертация валюты экспортерами перед февральским налоговым периодом создают дополнительное давление на доллар и поддержку для тенге.

Эксперты отмечают, что эти меры, наряду с повышенным интересом к государственным ценным бумагам, создают устойчивый спрос на национальную валюту и способствуют временному укреплению тенге на фоне мировой экономической нестабильности.