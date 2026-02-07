В одном из городов Казахстана установили доплаты за уникальные условия труда

Правительство Казахстана приняло постановление о введении дополнительных выплат для сотрудников госпредприятия, работающих на территории космодрома Байконур. Решение касается гражданских служащих, чья деятельность связана с выполнением особых и потенциально сложных задач на стратегическом объекте, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: ortcom.kz

Кто получит бонусы

Дополнительные выплаты будут предоставлены работникам организации «Байконырбаланс», входящей в структуру Аэрокосмического комитета Министерства индустрии и цифрового развития.

Под особый режим начислений подпадают сотрудники, выполняющие следующие виды работ:

Работа на территории города Байконур, обладающего особым режимом функционирования;

Работа с космической техникой, требующей высокой квалификации и соблюдения строгих правил безопасности;

Выездная работа на территории космодрома, включая участие в подготовке и обслуживании космических запусков.

Почему это важно

Доплаты направлены на стимулирование специалистов, которые трудятся в уникальных условиях: территория Байконура имеет ограниченный доступ и особые требования к сотрудникам, а работа с космическими объектами требует повышенной ответственности. Новые выплаты призваны компенсировать сложность труда и привлечь квалифицированные кадры.