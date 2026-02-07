В одном из городов Казахстана установили доплаты за уникальные условия труда

Правительство Казахстана приняло постановление о введении дополнительных выплат для сотрудников госпредприятия, работающих на территории космодрома Байконур. Решение касается гражданских служащих, чья деятельность связана с выполнением особых и потенциально сложных задач на стратегическом объекте, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Дополнительные выплаты будут предоставлены работникам организации «Байконырбаланс», входящей в структуру Аэрокосмического комитета Министерства индустрии и цифрового развития.
Под особый режим начислений подпадают сотрудники, выполняющие следующие виды работ:
Работа на территории города Байконур, обладающего особым режимом функционирования;
Работа с космической техникой, требующей высокой квалификации и соблюдения строгих правил безопасности;
Выездная работа на территории космодрома, включая участие в подготовке и обслуживании космических запусков.
Доплаты направлены на стимулирование специалистов, которые трудятся в уникальных условиях: территория Байконура имеет ограниченный доступ и особые требования к сотрудникам, а работа с космическими объектами требует повышенной ответственности. Новые выплаты призваны компенсировать сложность труда и привлечь квалифицированные кадры.
