В новой Конституции Казахстана закрепят тенге как национальную валюту и усилят права граждан

В ходе заседания Комиссии по конституционной реформе 7 февраля 2026 года заместитель председателя Конституционного суда Бахыт Нурмуханов представил сравнительную таблицу проекта новой Конституции Республики Казахстан. По его словам, в документ внесены важные изменения, направленные на закрепление ключевых принципов государственного устройства и гарантий прав граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik

В проекте Конституции закрепляется национальная валюта

Одним из самых обсуждаемых предложений стало закрепление в Основном законе страны национальной валюты — тенге. В новой редакции статья 2 проекта Конституции будет дополнена пунктом 6, в котором прямо указано: национальной валютой Республики Казахстан является тенге. При этом изменения не затронут уже существующие положения о независимости государства, его суверенитете, территориальной целостности и форме правления — эти принципы сохранятся без изменений.

Гарантии гражданства и прав граждан

Не менее значимыми являются изменения, касающиеся гражданства и прав граждан. Так, в статье 12 проекта Конституции предлагается уточнить правила гражданства: у граждан Казахстана не допускается двойное или множественное гражданство. При наличии гражданства другой страны предусмотрено прекращение гражданства Республики Казахстан.

Статья 15 проекта дополнена новым пунктом, предусматривающим право каждого гражданина на возмещение ущерба, причинённого незаконными действиями государственных органов или должностных лиц. Эти нормы направлены на усиление защиты прав и интересов граждан в отношении государственных органов.

Усиление прав личности в уголовном процессе

Особое внимание в ходе обсуждений уделялось гарантии личной свободы граждан в рамках уголовного процесса. В статье 18 проекта Конституции установлено, что человек не может быть задержан без судебного решения на сроки, превышающие установленные законом. Заместитель председателя Конституционного суда отметил, что формулировка предыдущей редакции вызывала неоднозначное понимание и активные дискуссии, поэтому положения были уточнены для более точного отражения правовой защиты личности.

Образование и полномочия органов власти

В проекте Конституции также обсуждаются изменения в сфере образования и структуры органов власти. Предлагается уточнить положения статьи 33 об образовании, пункт 4 статьи 49 о полномочиях вице-президента, а также пункт 3 статьи 59, касающийся деятельности комитетов и комиссий Курултая. Эти корректировки направлены на повышение прозрачности работы государственных органов и уточнение их функций.

Итоги

Таким образом, проект новой Конституции Казахстана не только закрепляет национальную валюту, но и усиливает гарантии прав граждан, уточняет порядок гражданства и права личности, а также совершенствует регулирование полномочий государственных органов. Внесённые поправки отражают стремление государства укрепить правовую основу и защиту интересов населения, что делает документ одним из ключевых шагов конституционной реформы.