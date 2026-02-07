В Казахстане никто не останется без образования и медицины — Балаева опровергла слухи о сокращении социальных гарантий

Вице-премьер Казахстана, глава Министерства культуры и информации Аида Балаева выступила с важным заявлением на девятом заседании комиссии по Конституционной реформе в Астане. Она подчеркнула, что в новой редакции Конституции социальные гарантии государства сохраняются в полном объеме, а слухи о возможном сокращении бесплатного образования и медицинской помощи являются ошибочными и необоснованными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Конституционный Суд Казахстана

Социальные права остаются неприкосновенными

По словам Балаевой, преамбула и первая статья проекта Конституции четко закрепляют принцип социального государства, что означает неприкосновенность прав граждан на получение образования и медицинской помощи.

«Никто не будет лишен права на медицинскую помощь и получение образования», — заявила вице-премьер.

«Бесплатно» с правовой формулировкой

Балаева также уточнила, что термин «бесплатно», используемый в контексте социальных услуг, имеет юридическую формулировку. Она отметила, что граждане имеют право на получение медицинской помощи без взимания платы, но в порядке, установленном законом. Это подчеркивает, что все социальные услуги финансируются государством и остаются доступными для всех казахстанцев.

«В связи с этим любые утверждения об обратном не имеют под собой оснований», — подчеркнула она.

Социальная сфера — приоритет бюджета

Вице-премьер обратила внимание на то, что государство продолжает направлять значительные средства на социальную сферу. По данным Балаевой, около 40% государственного бюджета Казахстана расходуется на поддержание системы образования, здравоохранения и других социальных программ. Это подтверждает, что социальные обязательства страны остаются приоритетными и будут выполняться даже в условиях конституционной реформы.

Балаева подчеркнула, что информирование общества о предстоящих изменениях в Конституции должно быть точным и прозрачным, чтобы исключить распространение недостоверной информации, вызывающей лишние опасения среди граждан.