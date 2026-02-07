"Банк Лондона" и 20 миллионов долларов на счету: как пенсионерка из Казахстана год ждала свои деньги

В Петропавловске пенсионерка стала жертвой тщательно спланированной мошеннической схемы, которая убедила её, что на её счету находятся 20 миллионов долларов США. Инцидент произошёл в феврале 2025 года и был выявлен только спустя год после обращения женщины в правоохранительные органы, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Акмолинской области, передает Lada.kz.

По данным пресс-службы ведомства, потерпевшая наткнулась на рекламу в интернете, обещавшую быструю финансовую прибыль через участие в инвестиционном проекте. Уверившись в привлекательности предложения, пенсионерка перевела на указанные счета более 10 миллионов тенге, следуя инструкциям неизвестных лиц.

Иллюзия богатства и постоянный контроль

Мошенники поддерживали с женщиной регулярную переписку, предоставляя скриншоты якобы её личного кабинета. На этих изображениях доход пенсионерки "растёт" до фантастических 20 миллионов долларов. Такие визуальные доказательства создавали впечатление подлинности и вызывали доверие к мошеннической платформе.

Однако каждый раз, когда пенсионерка пыталась вывести средства, злоумышленники выдвигали новые условия. Им требовались дополнительные переводы якобы для оплаты комиссий, налогов или активации счетов. Попытки связаться со службой безопасности платформы также оказались тщетными: женщине сообщали, что операция заморожена «Банком Лондона».

Осознание обмана и обращение в полицию

Лишь спустя год пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников. Она собрала всю переписку и скриншоты, подтверждающие её финансовый обман, и обратилась в правоохранительные органы.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. Полиция Косшы устанавливает причастных к схеме лиц, а также пути движения денежных средств, чтобы выявить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности.

Мошенничество в интернете: реальность для казахстанцев

Этот случай стал наглядным примером того, как быстро доверчивые граждане могут попасться на уловки мошенников в сети. Даже обещания баснословного богатства и убедительные визуальные доказательства не гарантируют безопасности вложений. Правоохранительные органы предупреждают о необходимости проверять любые инвестиционные предложения, особенно если они требуют предоплаты или переводов на незнакомые счета.