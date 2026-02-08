18+
07.02.2026, 19:37

В Казахстане стартовала массовая распродажа продуктов из стабфондов по сниженным ценам

Новости Казахстана

С начала февраля в регионах страны населению стала доступна продукция региональных стабилизационных фондов по сниженным ценам. Власти организовали ярмарки выходного дня, где горожане могут приобрести мясо, овощи, бакалею и молочную продукцию дешевле, чем на обычных рынках, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Министерство торговли и интеграции РК 7 февраля подтвердило: практика распродаж стабфондов охватила все регионы Казахстана и будет продолжена и на следующей неделе.

Масштаб ярмарок и ассортимент

С начала 2026 года в стране прошло около 600 ярмарок выходного дня. В минувшие выходные такие ярмарки прошли одновременно во всех областях, предлагая гражданам продукцию по ценам ниже рыночных.

Примеры поставок по регионам:

  • Актау:

    • Картофель – 2 тонны

    • Морковь, лук, капуста – по 1 тонне каждой

    • Говядина – 1 тонна

    • Растительное масло – 1000 литров

    • Пищевая соль – 500 кг

    • Рис – 1,5 тонны

    • Макароны – 700 кг

  • Атырауская область:

    • Овощи – 1,2 тонны

    • Говядина – 1 тонна

    • Молочная продукция – 0,6 тонны

    • Мясо птицы – 0,4 тонны

  • Улытау:

    • Яйца – 400 штук

    • Говядина – 1 тонна

    • Макароны и гречка – по 20 кг

    • Мука – 50 кг

  • Кызылорда (стабфонд корпорации «Байқоңыр»):

    • Картофель – 160 тенге

    • Лук – 126 тенге

    • Морковь – 135 тенге

    • Капуста – 130 тенге

    • Рис – 230 тенге

    • Мука – 140 тенге

    • Говядина – 2500 тенге за кг

Поддержка отечественных производителей

Ярмарки не ограничились только продукцией стабфондов. В мероприятиях приняли участие около тысячи отечественных товаропроизводителей и предпринимателей.

  • В Северо-Казахстанской области продано почти 4,9 тонны продукции на сумму 7,7 млн тенге.

  • В Усть-Каменогорске предприниматели представили около 15 тонн товаров, преимущественно мясо, мед и молочную продукцию.

  • В Астане фермеры приехали не только из столицы, но и из областей Абай, Павлодарской, Карагандинской и Акмолинской. Наибольший спрос наблюдался на мясо:

    • Говядина – 3300-3500 тенге/кг

    • Конина – 3000-3300 тенге/кг

    • Баранина – 3500 тенге/кг

Общие показатели и планы правительства

В целом на ярмарках было реализовано:

  • 60 тонн бакалейной продукции

  • 50 тонн овощей

  • 50 тонн мясной продукции

Кроме стандартного ассортимента (овощи, фрукты, мясо, мука, молочные продукты), населению предлагались натуральные соки, варенье и джемы по сниженным ценам.

В министерстве отметили, что распродажа продукции стабфондов на ярмарках будет продолжена и в последующие недели, что позволит населению экономить и одновременно поддержит местных производителей.

