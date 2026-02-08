В Казахстане стартовала массовая распродажа продуктов из стабфондов по сниженным ценам

С начала февраля в регионах страны населению стала доступна продукция региональных стабилизационных фондов по сниженным ценам. Власти организовали ярмарки выходного дня, где горожане могут приобрести мясо, овощи, бакалею и молочную продукцию дешевле, чем на обычных рынках, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Министерство торговли и интеграции РК 7 февраля подтвердило: практика распродаж стабфондов охватила все регионы Казахстана и будет продолжена и на следующей неделе.
С начала 2026 года в стране прошло около 600 ярмарок выходного дня. В минувшие выходные такие ярмарки прошли одновременно во всех областях, предлагая гражданам продукцию по ценам ниже рыночных.
Примеры поставок по регионам:
Актау:
Картофель – 2 тонны
Морковь, лук, капуста – по 1 тонне каждой
Говядина – 1 тонна
Растительное масло – 1000 литров
Пищевая соль – 500 кг
Рис – 1,5 тонны
Макароны – 700 кг
Атырауская область:
Овощи – 1,2 тонны
Говядина – 1 тонна
Молочная продукция – 0,6 тонны
Мясо птицы – 0,4 тонны
Улытау:
Яйца – 400 штук
Говядина – 1 тонна
Макароны и гречка – по 20 кг
Мука – 50 кг
Кызылорда (стабфонд корпорации «Байқоңыр»):
Картофель – 160 тенге
Лук – 126 тенге
Морковь – 135 тенге
Капуста – 130 тенге
Рис – 230 тенге
Мука – 140 тенге
Говядина – 2500 тенге за кг
Ярмарки не ограничились только продукцией стабфондов. В мероприятиях приняли участие около тысячи отечественных товаропроизводителей и предпринимателей.
В Северо-Казахстанской области продано почти 4,9 тонны продукции на сумму 7,7 млн тенге.
В Усть-Каменогорске предприниматели представили около 15 тонн товаров, преимущественно мясо, мед и молочную продукцию.
В Астане фермеры приехали не только из столицы, но и из областей Абай, Павлодарской, Карагандинской и Акмолинской. Наибольший спрос наблюдался на мясо:
Говядина – 3300-3500 тенге/кг
Конина – 3000-3300 тенге/кг
Баранина – 3500 тенге/кг
В целом на ярмарках было реализовано:
60 тонн бакалейной продукции
50 тонн овощей
50 тонн мясной продукции
Кроме стандартного ассортимента (овощи, фрукты, мясо, мука, молочные продукты), населению предлагались натуральные соки, варенье и джемы по сниженным ценам.
В министерстве отметили, что распродажа продукции стабфондов на ярмарках будет продолжена и в последующие недели, что позволит населению экономить и одновременно поддержит местных производителей.
