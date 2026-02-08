Казахстан возглавил список покупателей красной икры из России

По итогам 2025 года крупнейшим покупателем российской красной икры стал Казахстан. Федеральный центр «Агроэкспорт» отмечает, что на страну пришлось 25% экспорта красной икры, что делает Казахстан ключевым партнёром России в этой отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: yar.mk.ru

Кто ещё активно закупает российскую икру

Помимо Казахстана, российский деликатес экспортировался в:

Белоруссию — 19% всего экспорта;

Японию — 15% всего экспорта.

То есть почти 60% всего российского экспорта красной икры приходится на эти три страны.

Общие цифры экспорта

В 2025 году Россия нарастила экспорт икры лососевых рыб на 34% , достигнув 20 миллионов долларов и около 700 тонн продукции ;

На красную икру пришлось 16,2 миллиона долларов из этой суммы.

Почему российская икра востребована

Экспорт красной икры подтверждает её устойчивый спрос за рубежом. Казахстан ценит продукт за качество, свежесть и традиционное значение деликатеса, что делает страну стратегическим партнёром России в рыбной отрасли.