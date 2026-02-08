Казахстан возглавил список покупателей красной икры из России

По итогам 2025 года крупнейшим покупателем российской красной икры стал Казахстан. Федеральный центр «Агроэкспорт» отмечает, что на страну пришлось 25% экспорта красной икры, что делает Казахстан ключевым партнёром России в этой отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Помимо Казахстана, российский деликатес экспортировался в:
Белоруссию — 19% всего экспорта;
Японию — 15% всего экспорта.
То есть почти 60% всего российского экспорта красной икры приходится на эти три страны.
В 2025 году Россия нарастила экспорт икры лососевых рыб на 34%, достигнув 20 миллионов долларов и около 700 тонн продукции;
На красную икру пришлось 16,2 миллиона долларов из этой суммы.
Экспорт красной икры подтверждает её устойчивый спрос за рубежом. Казахстан ценит продукт за качество, свежесть и традиционное значение деликатеса, что делает страну стратегическим партнёром России в рыбной отрасли.
