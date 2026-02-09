Токаев проведет расширенное заседание правительства Казахстана

В Казахстане состоится расширенное заседание правительства под председательством президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: Акорда

В ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2025 год. Участники обсудят ключевые показатели экономики, результаты реализации государственных программ, а также текущее состояние основных отраслей — промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы и предпринимательства.

Подобные расширенные заседания правительства традиционно проводятся для комплексной оценки достигнутых результатов и определения дальнейших приоритетов государственной политики.

"В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2025 год и обозначены основные задачи правительства на предстоящий период", - сказано в сообщении.

Приоритетные задачи на предстоящий период

Помимо анализа прошедшего года, на заседании будут обозначены основные задачи правительства на ближайшую перспективу. Ожидается, что речь пойдет о:

дальнейшем экономическом росте и диверсификации экономики;

повышении уровня благосостояния населения;

реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов;

развитии социальной политики;

повышении эффективности государственного управления.

Такие обсуждения позволяют согласовать стратегические направления работы государственных органов и определить конкретные шаги по реализации поставленных президентом задач.

Дата проведения заседания

Согласно информации пресс-службы президента, расширенное заседание правительства Республики Казахстан состоится 10 февраля. В нем примут участие члены правительства, руководители центральных государственных органов и другие должностные лица.

Ожидается, что по итогам заседания будут сформулированы поручения, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны в ближайшие годы.