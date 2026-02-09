Казахстан узаконивает шпионаж и вводит лицензии для детективов

В Казахстане может появиться обязательная лицензия для всех, кто занимается частным сыскным делом. Инициатива исходит от Министерства внутренних дел республики, которое предложило законодательно закрепить новые требования к работе детективов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Замглавы нескольких министерств уже выразили поддержку этой идее, подчеркнув необходимость регулирования сферы частного расследования, чтобы повысить ответственность и безопасность работы детективов.
Согласно предложению МВД, все частные детективы будут обязаны соблюдать строгие стандарты организации рабочего процесса. Среди ключевых нововведений:
Обязательное лицензирование деятельности частного детектива.
Требования к рабочему месту, чтобы гарантировать конфиденциальность и безопасность информации.
Страхование своей деятельности, что позволит компенсировать ущерб в случае нарушений — например, незаконного вмешательства в частную жизнь или утечки государственных секретов.
Таким образом, новые меры нацелены на повышение прозрачности работы частных расследователей и защиту интересов как граждан, так и государства.
Решения по введению лицензий рассматривает специальная межведомственная комиссия, которая оценивает инициативы, влияющие на бизнес. Возглавляет комиссию вице-премьер и министр национальной экономики Серик Жумангарин.
В состав комиссии также входят:
Вице-министры цифрового развития, юстиции, транспорта и промышленности;
Представители делового сообщества;
Депутаты парламента.
Работа по новым требованиям будет продолжаться только после одобрения комиссией, что обеспечивает комплексный и согласованный подход к регулированию частной детективной деятельности.
Эксперты отмечают, что лицензирование частных детективов позволит создать более прозрачный рынок услуг, снизить риски злоупотреблений и повысить доверие клиентов. Одновременно это станет важным шагом к тому, чтобы детективная деятельность стала официальной и юридически защищённой сферой предпринимательства в Казахстане.
