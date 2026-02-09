18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.02.2026, 07:45

Казахстан узаконивает шпионаж и вводит лицензии для детективов

Новости Казахстана 0 547

В Казахстане может появиться обязательная лицензия для всех, кто занимается частным сыскным делом. Инициатива исходит от Министерства внутренних дел республики, которое предложило законодательно закрепить новые требования к работе детективов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Замглавы нескольких министерств уже выразили поддержку этой идее, подчеркнув необходимость регулирования сферы частного расследования, чтобы повысить ответственность и безопасность работы детективов.

Требования к рабочему месту и страхованию

Согласно предложению МВД, все частные детективы будут обязаны соблюдать строгие стандарты организации рабочего процесса. Среди ключевых нововведений:

  • Обязательное лицензирование деятельности частного детектива.

  • Требования к рабочему месту, чтобы гарантировать конфиденциальность и безопасность информации.

  • Страхование своей деятельности, что позволит компенсировать ущерб в случае нарушений — например, незаконного вмешательства в частную жизнь или утечки государственных секретов.

Таким образом, новые меры нацелены на повышение прозрачности работы частных расследователей и защиту интересов как граждан, так и государства.

Межведомственная комиссия оценит инициативу

Решения по введению лицензий рассматривает специальная межведомственная комиссия, которая оценивает инициативы, влияющие на бизнес. Возглавляет комиссию вице-премьер и министр национальной экономики Серик Жумангарин.

В состав комиссии также входят:

  • Вице-министры цифрового развития, юстиции, транспорта и промышленности;

  • Представители делового сообщества;

  • Депутаты парламента.

Работа по новым требованиям будет продолжаться только после одобрения комиссией, что обеспечивает комплексный и согласованный подход к регулированию частной детективной деятельности.

Новый этап регулирования частного сектора

Эксперты отмечают, что лицензирование частных детективов позволит создать более прозрачный рынок услуг, снизить риски злоупотреблений и повысить доверие клиентов. Одновременно это станет важным шагом к тому, чтобы детективная деятельность стала официальной и юридически защищённой сферой предпринимательства в Казахстане.

