Рекордный рост авиации Казахстана: 626 рейсов в неделю и новые самолеты

Гражданская авиация Казахстана продемонстрировала впечатляющий рост и обновление. Авиапарк страны увеличился до 109 воздушных судов, среди которых новейшие модели Airbus A320 и Boeing 737 MAX 8, что значительно укрепило возможности перевозок и повысило комфорт пассажиров, сообщает Lada.kz.

Международные маршруты: Казахстан выходит на новый уровень

За прошедший год Казахстан восстановил авиасообщение с 30 странами, открыв 135 международных маршрутов, по которым выполняется 626 рейсов еженедельно. Такой масштабный рост свидетельствует о стратегическом развитии авиационной инфраструктуры и активной интеграции страны в международное авиасообщество.

Аэропорты: обновление и новые проекты

Параллельно с расширением авиапарка велась работа по модернизации и строительству аэропортов:

Аэропорт Аркалык начал процесс восстановления после долгого перерыва.

Были представлены планы развития аэропорта Алматы , включая увеличение пропускной способности и улучшение сервиса для пассажиров.

Заключено инвестиционное соглашение на строительство нового аэропорта в СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота", что позволит усилить транспортно-логистический потенциал страны на стыке с Китаем.

Безопасность и стандарты

По итогам аудита Международной организации гражданской авиации (ИКАО) уровень соответствия международным стандартам авиационной безопасности составил 95,7%, что подтверждает высокий профессиональный уровень казахстанской авиационной системы и её готовность к дальнейшему росту на мировом рынке.

Итог

2025 год стал знаковым для авиации Казахстана: страна не только расширила парк самолетов и маршрутную сеть, но и укрепила позиции на международной арене, заложив основу для новых проектов и транспортной интеграции.