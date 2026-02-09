18+
09.02.2026, 09:21

Как «зайцы» разоряют казахстанский транспорт

Новости Казахстана 0 629

Общественный транспорт – это не просто способ добраться с точки А в точку Б. Для крупных городов Казахстана он является важнейшей частью инфраструктуры, способной уменьшать пробки, сокращать выбросы и повышать комфорт жителей. Однако, как выяснилось, эффективность работы транспорта напрямую зависит не только от качества автобусов и маршрутов, но и от честности пассажиров, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: ekaraganda.kz
Фото: ekaraganda.kz

Последние исследования показывают: доля безбилетных пассажиров в Казахстане угрожает финансовой устойчивости отрасли, приводя к миллионым потерям на каждом автобусе.

Сколько "зайцев" в казахстанских автобусах

Безбилетники, или «зайцы», становятся одной из главных проблем общественного транспорта. Даже современные датчики подсчета пассажиров не всегда способны компенсировать финансовый ущерб.

По данным эксперта международной ИТ-компании IBA Group Ильи Авдеенко, доля безбилетных пассажиров в разных регионах колеблется от 15% до 38%. Простейшие расчеты показывают масштабы потерь:

  • На маршруте с пассажиропотоком 5 000 человек в день и тарифом 100 тенге доля безбилетников в 30% приведет к ежедневной потере выручки 150 000 тенге.

  • Это составляет около 4,5 млн тенге в месяц с каждого автобуса.

Такие цифры заставляют задуматься о финансовой устойчивости всей системы.

Алматы – лидер по безбилетникам

Ситуация в Алматы оказывается еще более критичной. Заместитель акима города Алмасхан Сматлаев сообщил, что почти половина пассажиров – около 49% – не оплачивают проезд.

«Наши автобусы новые, им всего 2–2,5 года. Конечно, есть и проблемы с водителями, которые иногда не соблюдают правила. Но основная задача – требовать оплаты от людей, которые заходят в салон», – отметил Сматлаев.

Такой уровень безбилетников наносит не только экономический ущерб, но и демотивирует перевозчиков инвестировать в новые автобусы и улучшение качества услуг.

Технологии против безбилетников

Современные технологии способны резко сократить долю «зайцев». Илья Авдеенко отмечает, что автоматические системы выявления безбилетников достигают точности до 97,5%.

Но борьба с проблемой требует комплексного подхода:

  • Оптимизация операционных расходов и рост доходов за счет увеличения пассажиропотока.

  • Повышение качества сервиса: современное информирование о маршрутах, приоритет на светофорах, предсказуемое время прибытия транспорта.

  • Внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), которые ускоряют движение автобусов, сокращают пробки и повышают надежность.

Пример Минска показывает, что когда автобус движется в 2–3 раза быстрее общего потока и пассажиры доверяют системе, эффективность транспорта и доходы перевозчиков растут одновременно.

Путь к устойчивому общественному транспорту

Для того чтобы общественный транспорт стал по-настоящему привлекательным и удобным, необходимо сочетание нескольких факторов:

  1. Высокая гражданская ответственность пассажиров – люди должны оплачивать проезд.

  2. Качественные услуги – комфортные автобусы, информативные маршруты, приоритет на дорогах.

  3. Современные технологии – автоматизация учета пассажиров, ИТС, аналитика и предиктивное управление потоками.

Ранее эксперты предлагали и альтернативный финансовый подход: установить дифференцированную оплату проезда до 500 тенге, отменив субсидии и привязав цену к дальности поездки. Это могло бы улучшить прозрачность системы и стимулировать рост качества обслуживания.

Вывод: Потери от безбилетников в казахстанских автобусах – это не только миллионы тенге, но и вызов для всей транспортной системы. Чтобы городские автобусы и троллейбусы приносили доход и комфорт, нужна не только технология, но и ответственность пассажиров.

Aqtau_2023
Aqtau_2023
Еще забыли про кондукторов и водителей, которые ежедневно кладут в свой карман определённый процент.
09.02.2026, 05:14
