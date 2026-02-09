Как «зайцы» разоряют казахстанский транспорт

Общественный транспорт – это не просто способ добраться с точки А в точку Б. Для крупных городов Казахстана он является важнейшей частью инфраструктуры, способной уменьшать пробки, сокращать выбросы и повышать комфорт жителей. Однако, как выяснилось, эффективность работы транспорта напрямую зависит не только от качества автобусов и маршрутов, но и от честности пассажиров, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Последние исследования показывают: доля безбилетных пассажиров в Казахстане угрожает финансовой устойчивости отрасли, приводя к миллионым потерям на каждом автобусе.
Безбилетники, или «зайцы», становятся одной из главных проблем общественного транспорта. Даже современные датчики подсчета пассажиров не всегда способны компенсировать финансовый ущерб.
По данным эксперта международной ИТ-компании IBA Group Ильи Авдеенко, доля безбилетных пассажиров в разных регионах колеблется от 15% до 38%. Простейшие расчеты показывают масштабы потерь:
На маршруте с пассажиропотоком 5 000 человек в день и тарифом 100 тенге доля безбилетников в 30% приведет к ежедневной потере выручки 150 000 тенге.
Это составляет около 4,5 млн тенге в месяц с каждого автобуса.
Такие цифры заставляют задуматься о финансовой устойчивости всей системы.
Ситуация в Алматы оказывается еще более критичной. Заместитель акима города Алмасхан Сматлаев сообщил, что почти половина пассажиров – около 49% – не оплачивают проезд.
«Наши автобусы новые, им всего 2–2,5 года. Конечно, есть и проблемы с водителями, которые иногда не соблюдают правила. Но основная задача – требовать оплаты от людей, которые заходят в салон», – отметил Сматлаев.
Такой уровень безбилетников наносит не только экономический ущерб, но и демотивирует перевозчиков инвестировать в новые автобусы и улучшение качества услуг.
Современные технологии способны резко сократить долю «зайцев». Илья Авдеенко отмечает, что автоматические системы выявления безбилетников достигают точности до 97,5%.
Но борьба с проблемой требует комплексного подхода:
Оптимизация операционных расходов и рост доходов за счет увеличения пассажиропотока.
Повышение качества сервиса: современное информирование о маршрутах, приоритет на светофорах, предсказуемое время прибытия транспорта.
Внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), которые ускоряют движение автобусов, сокращают пробки и повышают надежность.
Пример Минска показывает, что когда автобус движется в 2–3 раза быстрее общего потока и пассажиры доверяют системе, эффективность транспорта и доходы перевозчиков растут одновременно.
Для того чтобы общественный транспорт стал по-настоящему привлекательным и удобным, необходимо сочетание нескольких факторов:
Высокая гражданская ответственность пассажиров – люди должны оплачивать проезд.
Качественные услуги – комфортные автобусы, информативные маршруты, приоритет на дорогах.
Современные технологии – автоматизация учета пассажиров, ИТС, аналитика и предиктивное управление потоками.
Ранее эксперты предлагали и альтернативный финансовый подход: установить дифференцированную оплату проезда до 500 тенге, отменив субсидии и привязав цену к дальности поездки. Это могло бы улучшить прозрачность системы и стимулировать рост качества обслуживания.
Вывод: Потери от безбилетников в казахстанских автобусах – это не только миллионы тенге, но и вызов для всей транспортной системы. Чтобы городские автобусы и троллейбусы приносили доход и комфорт, нужна не только технология, но и ответственность пассажиров.
