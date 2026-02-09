Важная новость для казахстанцев о выплате пенсионных накоплений

Сегодня, 9 февраля 2026 года, АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) обратился к гражданам Казахстана с подробной информацией о порядке выплаты пенсионных накоплений по установленному графику, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Кто имеет право на ежемесячные пенсионные выплаты

В пресс-службе ЕНПФ напомнили, что ежемесячные выплаты из фонда, согласно Социальному кодексу РК, получают:

лица, достигшие пенсионного возраста: мужчины — 63 года, женщины — 61 год;

лица с инвалидностью 1 или 2 группы, установленной бессрочно, при наличии пенсионных накоплений в ЕНПФ.

Выплаты осуществляются в порядке, установленном правительством Республики Казахстан.

"Для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ за счет обязательных видов пенсионных взносов в связи с достижением пенсионного возраста, а также назначения базовой и солидарной пенсии из государственного бюджета получателям необходимо своевременно обращаться в Государственную корпорацию 'Правительство для граждан' (ЦОН) по месту жительства. Сделать это можно за 10 дней до наступления пенсионного возраста. Все виды пенсионных выплат производятся со дня обращения. При этом днем обращения считается день регистрации заявления и необходимых документов в ЦОН при условии, если получатель достиг пенсионного возраста, если он обратился раньше – днем обращения считается день достижения пенсионного возраста. Необходимо помнить о том, что за пропущенный период выплаты пенсии из госбюджета, а также из ЕНПФ не назначаются", — говорится в обращении, распространенном в понедельник.

Особое внимание в ЕНПФ уделяют своевременному обращению для оформления выплат из бюджета, так как требуется проверка трудового стажа по документам, представленным получателем.

"Важно своевременно обратиться для оформления выплат пенсии из бюджета, потому что для их назначения требуется проверка трудового стажа по представленным получателем документам", — отметили в пресс-службе.

Проактивная услуга для пенсионеров

ЕНПФ также проводит ежегодную сверку с Государственной корпорацией, чтобы выявить лиц, имеющих пенсионные накопления, но не обратившихся за выплатой. В таких случаях фонд оказывает проактивную услугу — назначение выплат без подачи отдельного заявления, используя банковские реквизиты, предоставленные ранее в ЦОН.

"В целях оказания проактивной услуги по осуществлению пенсионных выплат из ЕНПФ лицам, достигшим пенсионного возраста, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ и не обратившимся за их выплатой, ЕНПФ проводит ежегодную сверку совместно с Государственной корпорацией на предмет наличия у данных граждан назначенных пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств. По результатам ежегодной сверки при выявлении лиц, у которых имеются назначенные пенсионные выплаты за счет бюджетных средств, ЕНПФ оказывает им проактивную услугу (беззаявительно) по осуществлению им пенсионных выплат в рамках соответствующего соглашения, заключенного с Государственной корпорацией, на банковские реквизиты, представленные получателями в ЦОН при назначении пенсионных выплат по возрасту", — сообщили в пресс-службе.

Пенсионные выплаты при инвалидности

Для лиц с бессрочной инвалидностью 1 или 2 группы обращение за выплатами возможно через:

подразделения ЕНПФ;

личный кабинет на сайте enpf.kz;

мобильное приложение ЕНПФ с электронной цифровой подписью.

"Обращаем внимание, что в ЕНПФ для лиц с инвалидностью первой или второй группы, установленной бессрочно, организовано выездное обслуживание. При этом осуществляется предварительная консультация, в том числе проверка на возможность получения услуг дистанционно, без выезда", — отметила пресс-служба.

Выплаты за счет дополнительных пенсионных взносов (ДПВ)

Пенсионные выплаты по ДПВ можно начинать получать до общеустановленного пенсионного возраста — с 50 лет. Они также предоставляются людям с инвалидностью, независимо от группы и срока установления инвалидности.

Заявление на получение выплат по ДПВ можно подать онлайн через личный кабинет на сайте enpf.kz. При этом график выплат формируется вкладчиком самостоятельно.

ЕНПФ уточняет, что выплаты производятся до полного исчерпания пенсионных накоплений.

Документы и порядок подачи заявлений

На сайте enpf.kz в разделе «Услуги – Пенсионные выплаты – Выплаты по графику» размещены:

перечень необходимых документов в зависимости от вида выплат;

требования к оформлению документов;

бланки заявлений и образцы их заполнения;

образец доверенности для получения выплат.

Меры безопасности и предотвращение мошенничества

ЕНПФ напоминает вкладчикам о важности соблюдения мер предосторожности:

пенсионные выплаты осуществляются без посредников и комиссий;

фонд не взимает плату за услуги, выплаты производятся строго по закону;

государственные органы, банки, правоохранительные структуры и операторы связи никогда не запрашивают по телефону, email или мессенджерам персональные данные, реквизиты карт, SMS-коды и прочую конфиденциальную информацию;

знание ваших имени, адреса или места работы не делает звонящего официальным представителем.

ЕНПФ настоятельно рекомендует получать информацию исключительно из официальных источников и действовать в правовом поле. Ознакомьте своих близких, особенно пожилых родственников, с правилами информационной безопасности. Соблюдайте меры предосторожности и тем самым обеспечивайте сохранность и конфиденциальность своих данных.

Как получить консультацию

Консультационные услуги ЕНПФ доступны через: