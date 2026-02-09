18+
09.02.2026, 10:42

От комиссионки до Rolls Royce: в Казахстане арестован бизнесмен с доходами в 19 млрд тенге

Новости Казахстана 0 837

В отношении владельца сети «Актив Ломбард» Сергея Койнова завершено расследование крупного дела о незаконном микрокредитовании, сообщает LS со ссылкой на Агентство финансового мониторинга (АФМ), передает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Масштабная схема микрокредитования под прикрытием комиссионки

В сентябре 2025 года правоохранители выявили сеть незаконного кредитования через филиалы ломбардов, замаскированных под комиссионные магазины. По данным следствия, Койнов и его соучастники подозреваются в незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов.

«Для придания деятельности видимости законности С. Койнов использовал подконтрольный ему бизнес с материально-технической базой и административными ресурсами, а также создал сеть аффилированных компаний – One Billion Sales, The Best Seller, Shark in Sales», – уточнили в ведомстве. Формально эти фирмы занимались комиссионной торговлей, но фактически выдавали микрокредиты под залог имущества по завышенным ставкам.

Комиссионные отделения и ломбарды – единая сеть

Все компании действовали под брендом «Актив Маркет». Комиссионные магазины располагались в тех же помещениях, что и филиалы «Актив Ломбард», а клиентское обслуживание велось одними и теми же сотрудниками. Договоры комиссии носили формальный характер, при этом ставка дохода достигала 1,73–2,07% в день – в пять раз выше допустимой нормы 0,3%.

По данным АФМ, было заключено более 1,9 млн договоров, а преступный доход превысил 19 млрд тенге.

Многоуровневая схема легализации доходов

Следствие считает, что Койнов разработал сложную схему скрытия преступных доходов, включая фиктивные договора с аффилированными компаниями и многократное перемещение денег между счетами с последующим выводом через дивиденды на сумму более 5 млрд тенге.

Дополнительно Койнов зарегистрировал компанию Zeus Co, якобы работающую в сфере программного обеспечения. Через завышенные договоры с аффилированными компаниями на счета Zeus Co поступило 2,5 млрд тенге, из которых 2,2 млрд были перечислены Койнову как дивиденды.

Арест имущества на миллиарды

По санкции суда наложен арест на движимое и недвижимое имущество, доли в уставном капитале, ювелирные изделия общей стоимостью 8,9 млрд тенге. Среди арестованных объектов:

  • четыре квартиры и два жилых дома в столице;

  • четыре апартамента в ОАЭ;

  • шесть автомобилей премиум-класса (Lexus LX 600, Rolls Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga V8, Land Rover Range Rover Sport);

  • денежные средства на депозитах в размере 2,7 млрд тенге.

Меры пресечения для фигурантов

Сергей Койнов помещен под стражу. Четверо его соучастников получили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дополнительная информация, согласно статье 201 УПК РК, в АФМ не разглашается.

