В Жамбылской области мать выбросила двоих детей из окна пятого этажа

В социальных сетях распространилась шокирующая новость о том, что женщина в Жамбылской области выбросила собственных детей из окна пятого этажа. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и внимание правоохранительных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: кадр YouTube

Задержание подозреваемой и начало расследования

По информации департамента полиции Жамбылской области, подозреваемая была задержана и водворена в изолятор временного содержания (ИВС). В отношении женщины начато досудебное расследование.

«По данному факту проводится комплекс необходимых следственных мероприятий. Двое несовершеннолетних детей доставлены в больницу, а подозреваемая находится под стражей», — сообщили в правоохранительных органах.

Состояние пострадавших детей

Возраст детей уточнен: мальчику два года, а девочке — четыре года. Управление здравоохранения Жамбылской области предоставило подробную информацию о состоянии малышей:

Мальчик (2021 года рождения) Сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ) Острый отек головного мозга Закрытый перелом бедренной кости со смещением Выполнены КТ головного мозга, грудной клетки, костей таза, лапороцентез Проведена противоотечная терапия Планируется операция на ноге и бедре

Девочка Закрытая черепно-мозговая травма Острый отек головного мозга Проведены КТ головного мозга, грудной клетки, костей таза, лапороцентез Применена противоотечная терапия



Решение по матери будет принято после расследования

Полиция отметила, что окончательное решение относительно действий в отношении матери будет приниматься по результатам «всестороннего и объективного расследования». Подробности о мотивах женщины пока не разглашаются.

Статистика преступлений против детей в Казахстане

Ранее уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева подчеркнула, что подобные трагедии не единичны:

В стране ежедневно фиксируется около пяти преступлений против детей .

60–70% таких случаев совершаются родителями или лицами, совместно проживающими с ребенком.

Поскольку эти преступления происходят преимущественно в домашних условиях, их крайне сложно выявлять и предотвращать.

В рамках профилактических мероприятий в 2025 году:

29 000 родителей были привлечены к ответственности

1126 человек лишены родительских прав

У 661 родителя родительские права были ограничены

Закиева отметила, что меры направлены на защиту детей и предотвращение насилия в семьях, однако проблема остается актуальной и требует повышенного контроля со стороны общества и государства.