В Жамбылской области мать выбросила двоих детей из окна пятого этажа

В социальных сетях распространилась шокирующая новость о том, что женщина в Жамбылской области выбросила собственных детей из окна пятого этажа. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и внимание правоохранительных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
По информации департамента полиции Жамбылской области, подозреваемая была задержана и водворена в изолятор временного содержания (ИВС). В отношении женщины начато досудебное расследование.
«По данному факту проводится комплекс необходимых следственных мероприятий. Двое несовершеннолетних детей доставлены в больницу, а подозреваемая находится под стражей», — сообщили в правоохранительных органах.
Возраст детей уточнен: мальчику два года, а девочке — четыре года. Управление здравоохранения Жамбылской области предоставило подробную информацию о состоянии малышей:
Мальчик (2021 года рождения)
Сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ)
Острый отек головного мозга
Закрытый перелом бедренной кости со смещением
Выполнены КТ головного мозга, грудной клетки, костей таза, лапороцентез
Проведена противоотечная терапия
Планируется операция на ноге и бедре
Девочка
Закрытая черепно-мозговая травма
Острый отек головного мозга
Проведены КТ головного мозга, грудной клетки, костей таза, лапороцентез
Применена противоотечная терапия
Полиция отметила, что окончательное решение относительно действий в отношении матери будет приниматься по результатам «всестороннего и объективного расследования». Подробности о мотивах женщины пока не разглашаются.
Ранее уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева подчеркнула, что подобные трагедии не единичны:
В стране ежедневно фиксируется около пяти преступлений против детей.
60–70% таких случаев совершаются родителями или лицами, совместно проживающими с ребенком.
Поскольку эти преступления происходят преимущественно в домашних условиях, их крайне сложно выявлять и предотвращать.
В рамках профилактических мероприятий в 2025 году:
29 000 родителей были привлечены к ответственности
1126 человек лишены родительских прав
У 661 родителя родительские права были ограничены
Закиева отметила, что меры направлены на защиту детей и предотвращение насилия в семьях, однако проблема остается актуальной и требует повышенного контроля со стороны общества и государства.
Комментарии0 комментарий(ев)