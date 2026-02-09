18+
09.02.2026, 11:29

В Жамбылской области мать выбросила двоих детей из окна пятого этажа

Новости Казахстана

В социальных сетях распространилась шокирующая новость о том, что женщина в Жамбылской области выбросила собственных детей из окна пятого этажа. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и внимание правоохранительных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Задержание подозреваемой и начало расследования

По информации департамента полиции Жамбылской области, подозреваемая была задержана и водворена в изолятор временного содержания (ИВС). В отношении женщины начато досудебное расследование.

«По данному факту проводится комплекс необходимых следственных мероприятий. Двое несовершеннолетних детей доставлены в больницу, а подозреваемая находится под стражей», — сообщили в правоохранительных органах.

Состояние пострадавших детей

Возраст детей уточнен: мальчику два года, а девочке — четыре года. Управление здравоохранения Жамбылской области предоставило подробную информацию о состоянии малышей:

  • Мальчик (2021 года рождения)

    • Сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ)

    • Острый отек головного мозга

    • Закрытый перелом бедренной кости со смещением

    • Выполнены КТ головного мозга, грудной клетки, костей таза, лапороцентез

    • Проведена противоотечная терапия

    • Планируется операция на ноге и бедре

  • Девочка

    • Закрытая черепно-мозговая травма

    • Острый отек головного мозга

    • Проведены КТ головного мозга, грудной клетки, костей таза, лапороцентез

    • Применена противоотечная терапия

Решение по матери будет принято после расследования

Полиция отметила, что окончательное решение относительно действий в отношении матери будет приниматься по результатам «всестороннего и объективного расследования». Подробности о мотивах женщины пока не разглашаются.

Статистика преступлений против детей в Казахстане

Ранее уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева подчеркнула, что подобные трагедии не единичны:

  • В стране ежедневно фиксируется около пяти преступлений против детей.

  • 60–70% таких случаев совершаются родителями или лицами, совместно проживающими с ребенком.

  • Поскольку эти преступления происходят преимущественно в домашних условиях, их крайне сложно выявлять и предотвращать.

В рамках профилактических мероприятий в 2025 году:

  • 29 000 родителей были привлечены к ответственности

  • 1126 человек лишены родительских прав

  • У 661 родителя родительские права были ограничены

Закиева отметила, что меры направлены на защиту детей и предотвращение насилия в семьях, однако проблема остается актуальной и требует повышенного контроля со стороны общества и государства.

