Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.02.2026, 12:32

Президент поручил усовершенствовать пенсионную систему в Казахстане

Новости Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел рабочую встречу с министром труда и социальной защиты населения Аскарбеком Ертаевым, на которой был представлен доклад о ключевых направлениях работы ведомства в 2026 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Приоритет – создание качественных рабочих мест

Министр Аскарбек Ертаев проинформировал президента о планируемых мерах по поддержке занятости.

"Ожидается переход от временной занятости к созданию устойчивых и качественных рабочих мест, повышение трудовой мобильности и более тесная увязка системы образования с потребностями рынка труда. Особое внимание будет уделено вовлечению молодежи, включая граждан из категории NEET", – сообщил министр.

Акцент сделан на переход от краткосрочных и нестабильных рабочих мест к долгосрочной занятости, повышение адаптивности работников и согласование образовательных программ с современными требованиями рынка труда. Особое внимание уделяется вовлечению молодежи, ранее не участвовавшей в трудовой деятельности.

Адресная социальная помощь выходит на новый уровень

Министерство труда планирует усовершенствовать систему адресной социальной поддержки. Среди ключевых инициатив:

  • усиление точности адресного отбора с использованием цифровых инструментов оценки;

  • расширение практики социального контракта, предусматривающего обязательное вовлечение трудоспособных получателей помощи в меры занятости.

Эти меры позволят сделать помощь более целевой и эффективной, одновременно стимулируя занятость среди граждан, нуждающихся в поддержке.

Пенсионная система – в фокусе реформ

Особое внимание на встрече было уделено пенсионной системе. Аскарбек Ертаев представил планы по обеспечению долгосрочной устойчивости пенсионного обеспечения и сохранению достойного уровня выплат.

Это означает разработку стратегий, направленных на повышение надежности системы пенсионного обеспечения в условиях демографических изменений и увеличения продолжительности жизни граждан.

Социальная защита лиц с инвалидностью

В докладе также подчеркнута необходимость развития социальной защиты людей с инвалидностью:

"Отдельное внимание в докладе было уделено вопросам социальной защиты лиц с инвалидностью. Ведомство планирует дальнейшее развитие подушевого финансирования специальных социальных услуг, повышение стандартов их качества, расширение доступа к реабилитационным услугам и техническим средствам, а также обеспечение инклюзивной занятости", – говорится в сообщении.

Речь идет о повышении качества специализированных услуг, обеспечении равного доступа к реабилитации и трудовой занятости, а также внедрении современных подходов к финансированию и управлению социальными услугами.

Миграционная политика до 2030 года

Министр также представил планы по реализации Концепции миграционной политики до 2030 года, включающие:

  • повышение управляемости и прогнозируемости миграционных процессов;

  • балансировку внутренней миграции;

  • совершенствование регулирования трудовой миграции с акцентом на защиту внутреннего рынка труда.

Эти меры направлены на стратегическое управление потоками миграции и защиту интересов казахстанских работников.

Поручения президента: системный подход к социальной политике

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, направленных на комплексное улучшение социальной сферы:

  • повышение качества занятости и доходов населения;

  • усиление контроля адресности социальной поддержки;

  • совершенствование пенсионной системы;

  • реализацию сбалансированной миграционной политики;

  • развитие инклюзивных подходов в социальной защите;

  • укрепление системы охраны труда и профилактики трудовых рисков с использованием цифровых решений.

Эти направления подчеркивают стратегическую цель государства – создать устойчивую, инклюзивную и современную систему социальной защиты и трудовой занятости.

