Генпрокуратура Казахстана обратилась к гражданам с заявлением

Генеральная прокуратура Казахстана официально напомнила гражданам о серьёзных правовых последствиях за публикации в интернете, которые могут быть расценены как пропаганда терроризма или заведомо ложные сообщения о терактах. В ведомстве подчеркнули, что ответственность наступает не только за прямые призывы, но и за косвенные формы поддержки экстремистских действий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: el.kz

Уголовная ответственность: от комментария до лишения свободы

Согласно статье 256 Уголовного кодекса Республики Казахстан, пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению теракта караются лишением свободы на срок от 5 до 9 лет с возможной конфискацией имущества.

Особое внимание уделяется публикациям в СМИ, социальных сетях и других онлайн-платформах: использование таких каналов для распространения запрещённого контента может увеличить срок до 12 лет лишения свободы.

«Важно понимать, что уголовно наказуемыми признаются не только прямые призывы, но и любые формы поддержки терроризма. Одобрение или поддержка совершённого теракта, включая комментарии в соцсетях, также квалифицируется как пропаганда», — предупреждают в Генпрокуратуре.

Свобода слова имеет границы

Конституционно гарантированная свобода слова не распространяется на:

пропаганду насильственного изменения конституционного строя;

нарушение территориальной целостности страны;

подрыв национальной безопасности;

агитацию к войне, жестокости и насилию.

Любая публикация, нарушающая эти принципы, может стать основанием для уголовного преследования.

Ложные сообщения о терактах: не шутка, а уголовное дело

Иногда в интернете появляются заведомо ложные сообщения о минировании школ, торговых центров, аэропортов и других объектов. Генпрокуратура напомнила: за такие действия предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы.

Примеры из практики:

В Жетысай ученик 11 класса под чужим именем сообщил о бомбе в школе, пытаясь скрыть свою личность через изменение голоса и IP. Несмотря на это, он был установлен и получил 1 год ограничения свободы .

В Актау житель сообщил о бомбе в образовательном учреждении и был осуждён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Каждое ложное сообщение приводит к масштабным проверкам с участием полиции, МЧС, КНБ и бригад скорой помощи. Затраты на эти действия также взыскиваются с виновных лиц.

Генпрокуратура призывает к благоразумию

Ведомство обращается к гражданам и родителям с просьбой быть внимательными:

Контролировать активность детей в интернете;

Понимать, что даже «безобидная шутка» может иметь серьёзные правовые последствия;

Осознавать, что один комментарий или публикация способна навсегда изменить судьбу человека.