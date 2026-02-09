18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.75
586.77
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.02.2026, 13:26

Генпрокуратура Казахстана обратилась к гражданам с заявлением

Новости Казахстана 0 704

Генеральная прокуратура Казахстана официально напомнила гражданам о серьёзных правовых последствиях за публикации в интернете, которые могут быть расценены как пропаганда терроризма или заведомо ложные сообщения о терактах. В ведомстве подчеркнули, что ответственность наступает не только за прямые призывы, но и за косвенные формы поддержки экстремистских действий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: el.kz
Фото: el.kz

Уголовная ответственность: от комментария до лишения свободы

Согласно статье 256 Уголовного кодекса Республики Казахстан, пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению теракта караются лишением свободы на срок от 5 до 9 лет с возможной конфискацией имущества.

Особое внимание уделяется публикациям в СМИ, социальных сетях и других онлайн-платформах: использование таких каналов для распространения запрещённого контента может увеличить срок до 12 лет лишения свободы.

«Важно понимать, что уголовно наказуемыми признаются не только прямые призывы, но и любые формы поддержки терроризма. Одобрение или поддержка совершённого теракта, включая комментарии в соцсетях, также квалифицируется как пропаганда», — предупреждают в Генпрокуратуре.

Свобода слова имеет границы

Конституционно гарантированная свобода слова не распространяется на:

  • пропаганду насильственного изменения конституционного строя;

  • нарушение территориальной целостности страны;

  • подрыв национальной безопасности;

  • агитацию к войне, жестокости и насилию.

Любая публикация, нарушающая эти принципы, может стать основанием для уголовного преследования.

Ложные сообщения о терактах: не шутка, а уголовное дело

Иногда в интернете появляются заведомо ложные сообщения о минировании школ, торговых центров, аэропортов и других объектов. Генпрокуратура напомнила: за такие действия предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы.

Примеры из практики:

  • В Жетысай ученик 11 класса под чужим именем сообщил о бомбе в школе, пытаясь скрыть свою личность через изменение голоса и IP. Несмотря на это, он был установлен и получил 1 год ограничения свободы.

  • В Актау житель сообщил о бомбе в образовательном учреждении и был осуждён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Каждое ложное сообщение приводит к масштабным проверкам с участием полиции, МЧС, КНБ и бригад скорой помощи. Затраты на эти действия также взыскиваются с виновных лиц.

Генпрокуратура призывает к благоразумию

Ведомство обращается к гражданам и родителям с просьбой быть внимательными:

  • Контролировать активность детей в интернете;

  • Понимать, что даже «безобидная шутка» может иметь серьёзные правовые последствия;

  • Осознавать, что один комментарий или публикация способна навсегда изменить судьбу человека.

«Каждый пользователь сети должен помнить: ответственность за слова в интернете так же реальна, как и за действия в реальной жизни», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
Сколько денег безопасно держать на банковской карте: важная информация для казахстанцевНовости Казахстана
10.01.2026, 14:28 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь