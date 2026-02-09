Женщина и трое детей обнаружены мертвыми в Актобе

В Актобе утром 9 февраля 2026 года в одном из частных домов района Алматы обнаружены тела женщины и троих её несовершеннолетних детей, сообщает Lada.kz.

Фото: ДП СКО

Предварительная версия: отравление природным газом

Акимат города Актобе сообщил, что по предварительным данным причиной смерти семьи стало отравление природным газом, предположительно вызванное неправильной эксплуатацией газового оборудования. Несмотря на это, точные обстоятельства трагедии остаются под вопросом и будут установлены в ходе официального расследования.

Создана специальная комиссия: контроль на высшем уровне

По поручению акима Актюбинской области была создана специальная комиссия для всестороннего изучения ситуации. Её возглавил аким города Актобе Азамат Бекет.

Комиссия взаимодействует с уполномоченными органами и обязана:

провести тщательную проверку обстоятельств трагедии;

определить точные причины гибели семьи;

принять необходимые меры по итогам расследования.

Местные исполнительные органы уже заявили о готовности оказать помощь в организации похорон и предоставить необходимую поддержку пострадавшим родственникам.

Полиция уточняет детали: начало досудебного расследования

Сотрудники полиции Актобе сообщили, что тела были обнаружены около 12:00. Женщина погибла в возрасте 33 лет (1993 года рождения).

По предварительной информации, причиной трагедии могло стать отравление природным газом. В связи с этим начато досудебное расследование.

Правоохранительные органы предпринимают следующие шаги:

проведение следственных и процессуальных мероприятий для объективного установления всех обстоятельств;

анализ газового оборудования и условий эксплуатации;

эксперименты и исследования для окончательного подтверждения причины смерти.

Полиция обратилась к гражданам с просьбой доверять только официальным источникам информации и воздерживаться от распространения непроверенных сведений, чтобы не создавать паники.

Последствия и реакция общества

Трагедия в Актобе стала резонансной и подняла вопросы о безопасности бытового газового оборудования в частных домах. Жители города выражают соболезнования, а власти заявляют о намерении усилить контроль за эксплуатацией газовых систем, чтобы подобные случаи больше не повторялись.