В Казахстане усложняют получение банковских услуг и повышают требования к клиентам

Национальный Банк Казахстана предложил ужесточить правила использования биометрической аутентификации при получении банковских услуг. Новый проект постановления уже вынесен на общественное обсуждение и коснется электронных платежей и онлайн-услуг банков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: unecon.ru

Упрощенная идентификация уходит в прошлое

Согласно проекту постановления, банки больше не смогут использовать упрощенную идентификацию владельцев электронных денег. Это означает, что для проведения операций через электронные кошельки или онлайн-банкинг придется проходить более строгую проверку личности.

Биометрия через Центр обмена идентификационными данными

Проект закрепляет обязательное использование биометрической аутентификации через Центр обмена идентификационными данными. При этом особое внимание уделяется людям с инвалидностью: их интересы будут учитываться при внедрении новых процедур, чтобы услуги оставались доступными для всех клиентов.

Более строгие требования к безопасности и персональным данным

Нововведения уточняют правила защиты персональных данных и повышения безопасности электронных банковских услуг. Это касается не только самих банков, но и сторонних поставщиков, которые предоставляют услуги через систему открытого банкинга.

Открытый банкинг и работа с третьими сторонами

Проект постановления закрепляет порядок работы сторонних поставщиков платежных услуг через систему открытого банкинга Национального Банка. Это обеспечивает правовую определенность и прозрачность взаимодействия между всеми участниками системы и оператором открытого банкинга.

Обсуждение продолжается

Общественное обсуждение проекта продлится до 20 февраля 2026 года. Свои комментарии и предложения можно оставить на портале «Открытые НПА», чтобы повлиять на окончательный вариант документа.