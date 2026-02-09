В Казахстане усложняют получение банковских услуг и повышают требования к клиентам

Национальный Банк Казахстана предложил ужесточить правила использования биометрической аутентификации при получении банковских услуг. Новый проект постановления уже вынесен на общественное обсуждение и коснется электронных платежей и онлайн-услуг банков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Согласно проекту постановления, банки больше не смогут использовать упрощенную идентификацию владельцев электронных денег. Это означает, что для проведения операций через электронные кошельки или онлайн-банкинг придется проходить более строгую проверку личности.
Проект закрепляет обязательное использование биометрической аутентификации через Центр обмена идентификационными данными. При этом особое внимание уделяется людям с инвалидностью: их интересы будут учитываться при внедрении новых процедур, чтобы услуги оставались доступными для всех клиентов.
Нововведения уточняют правила защиты персональных данных и повышения безопасности электронных банковских услуг. Это касается не только самих банков, но и сторонних поставщиков, которые предоставляют услуги через систему открытого банкинга.
Проект постановления закрепляет порядок работы сторонних поставщиков платежных услуг через систему открытого банкинга Национального Банка. Это обеспечивает правовую определенность и прозрачность взаимодействия между всеми участниками системы и оператором открытого банкинга.
Общественное обсуждение проекта продлится до 20 февраля 2026 года. Свои комментарии и предложения можно оставить на портале «Открытые НПА», чтобы повлиять на окончательный вариант документа.
Комментарии0 комментарий(ев)