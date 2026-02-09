Отток населения резко падает: жители Казахстана перестали бежать из страны

Миграционные потоки Казахстана в 2025 году претерпели заметные изменения. Если в 2024 году наблюдался рост въездной миграции, то год спустя тенденция изменилась — и это может сигнализировать о новых настроениях у населения и пересмотре миграционной политики государства, сообщает Lada.kz.

Фото: Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов

Выезд граждан: снижение почти на половину

По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году число казахстанцев, покинувших страну, сократилось на 40,5%, составив 7,6 тыс. человек.

Городские жители составили подавляющее большинство — 5,9 тыс. человек .

По этническому составу : 4,3 тыс. русских, 993 немца и 697 казахов.

Региональные лидеры по выезду : Карагандинская область (1,4 тыс.) и Алматы (757 человек).

Гендерный баланс: 4,3 тыс. женщин и 3,3 тыс. мужчин.

Основной миграционный обмен по-прежнему происходит со странами СНГ: 81,8% прибывших и 71,8% выбывших связаны с этим регионом.

Въезд в Казахстан: снижение после прошлогоднего роста

В течение 2025 года в Казахстан прибыли 23,8 тыс. человек, что на 20,7% меньше, чем в 2024 году, когда показатель рос на 17,9%.

Этнический состав прибывших : казахи — 12,9 тыс., русские — 3,4 тыс., каракалпаки — 1,8 тыс., узбеки — 1,7 тыс.

Городская миграция : 15 тыс. человек.

Лидеры по приему мигрантов: Алматинская область (5,7 тыс.), Мангистауская область (3,6 тыс.) и город Алматы (4,1 тыс.).

Сокращение въездной миграции может быть связано как с глобальными экономическими тенденциями, так и с внутренними изменениями миграционного регулирования.

Внутренняя миграция: рост на фоне внешней стагнации

Внутренняя миграция населения Казахстана показала рост на 13,6%, достигнув 1,7 млн человек.

Среди этнических групп лидируют казахи — 1,4 млн человек, за ними следуют русские — 103 тыс., а также 26 тыс. человек, предпочитающих не указывать этническую принадлежность.

Региональные выигрыши по межрегиональному перемещению: Астана — +87,5 тыс. Шымкент — +15,1 тыс. Алматы — +12,1 тыс. Алматинская область — +33,1 тыс.



Рост внутренней миграции показывает, что казахстанцы продолжают искать новые возможности внутри страны, перемещаясь в крупные города и экономические центры.

Тенденции и прогнозы

Снижение числа покидающих страну граждан и сокращение въездной миграции могут стать сигналом укрепления гражданской идентичности и повышения привлекательности страны для жизни. Одновременно рост внутренней миграции свидетельствует о продолжающейся урбанизации и перераспределении рабочей силы по регионам.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы Казахстан будет видеть умеренное снижение оттока населения за границу, усиление межрегиональной мобильности и сохранение доминирующей роли стран СНГ в миграционных потоках.