09.02.2026, 19:36

«Коррупционеры захватили собственность граждан»: Перуашев о судьбе похищенных активов

Новости Казахстана

На заседании конституционной комиссии депутат Азат Перуашев обратил внимание на одну из острых тем современной экономики и права Казахстана — возвращение похищенного коррупционерами капитала и бизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: akzhol.kz
Фото: akzhol.kz

Возврат незаконно выведенных капиталов

Азат Перуашев отметил, что вопрос касается не только активов, украденных у государства, но и собственности граждан и частных предприятий. Он подчеркнул:

"В отношении возврата незаконно выведенных капиталов: если эти средства были похищены коррупционерами у государства, то, безусловно, они должны возвращаться государству.

Однако как быть, когда коррупционеры захватили собственность других граждан и частных предприятий? Конечно, государство должно добиваться возврата и таких активов тоже. Но должны ли такие средства возвращаться напрямую к их бывшим собственникам? Или у государства могут появиться определенные права ввиду затраченных средств и усилий на их возврат?"

Таким образом, депутат поднял важный юридический и социальный вопрос: каким образом должна распределяться возвращенная собственность, если она была похищена у частных лиц и компаний.

Необходимость конституционного регулирования

По мнению Перуашева, новая редакция Конституции должна учитывать современные реалии и давать четкие инструменты для защиты различных форм собственности. Он предложил внести уточнения в проект Основного закона, чтобы расширить юридическое определение собственности и закрепить защиту активов.

"Предлагается пункт 1 статьи 8 проекта новой Конституции изложить в следующей редакции: в Республике Казахстан признаются, гарантируются и равным образом защищаются все формы собственности. Это подразумевает поддержку и защиту не только государственной и частной форм, но и всех других возможных форм собственности", — заявил Перуашев.

Таким образом, депутат предлагает формализовать государственную политику, направленную на защиту и возврат активов, что позволит не только вернуть имущество, но и укрепить доверие к правовой системе страны.

Комментарии

0 комментарий(ев)
