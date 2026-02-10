18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.75
586.77
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.02.2026, 20:43

Неожиданные изменения на границе Казахстана

Новости Казахстана 0 685

С 9 февраля 2026 года Казахстан усилил контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу. Официальное объяснение озвучило Министерство здравоохранения РК: это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации по вирусу Нипах в ряде стран Юго-Восточной Азии, сообщает Lada.kz. 

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы
Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

Особое внимание к «рисковым» странам

Как уточнили в пресс-службе Минздрава, повышенные меры безопасности касаются в первую очередь граждан, прибывающих из стран с неблагополучной ситуацией по данной инфекции, среди которых значится Индия. Перечень таких стран будет обновляться по мере развития ситуации, чтобы реагировать на угрозу максимально быстро.

Межведомственные учения в аэропортах

На территории международных аэропортов Казахстана уже проходят совместные учения различных ведомств, направленные на оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации в сфере общественного здравоохранения. Такие тренировки помогают отработать взаимодействие служб и сократить время реакции в случае возможного заражения.

Готовность медицинских учреждений

Министерство здравоохранения также подтвердило, что медицинские организации страны переведены в режим повышенной готовности. В учреждениях обеспечены необходимые запасы лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, чтобы оперативно реагировать на любые случаи инфекции.

Что это значит для граждан

Для жителей и гостей Казахстана это означает усиленный контроль на границе, внимательность к собственному здоровью и соблюдение всех рекомендаций санитарных служб. В то же время меры направлены на предотвращение распространения вируса и защиту населения от потенциальной угрозы.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
Сколько денег безопасно держать на банковской карте: важная информация для казахстанцевНовости Казахстана
10.01.2026, 14:28 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь