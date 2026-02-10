Неожиданные изменения на границе Казахстана

С 9 февраля 2026 года Казахстан усилил контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу. Официальное объяснение озвучило Министерство здравоохранения РК: это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации по вирусу Нипах в ряде стран Юго-Восточной Азии, сообщает Lada.kz.

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

Особое внимание к «рисковым» странам

Как уточнили в пресс-службе Минздрава, повышенные меры безопасности касаются в первую очередь граждан, прибывающих из стран с неблагополучной ситуацией по данной инфекции, среди которых значится Индия. Перечень таких стран будет обновляться по мере развития ситуации, чтобы реагировать на угрозу максимально быстро.

Межведомственные учения в аэропортах

На территории международных аэропортов Казахстана уже проходят совместные учения различных ведомств, направленные на оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации в сфере общественного здравоохранения. Такие тренировки помогают отработать взаимодействие служб и сократить время реакции в случае возможного заражения.

Готовность медицинских учреждений

Министерство здравоохранения также подтвердило, что медицинские организации страны переведены в режим повышенной готовности. В учреждениях обеспечены необходимые запасы лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, чтобы оперативно реагировать на любые случаи инфекции.

Что это значит для граждан

Для жителей и гостей Казахстана это означает усиленный контроль на границе, внимательность к собственному здоровью и соблюдение всех рекомендаций санитарных служб. В то же время меры направлены на предотвращение распространения вируса и защиту населения от потенциальной угрозы.