«Прокуроры тоже люди?» — бутылки из-под алкоголя на окне прокуратуры в Семее взорвали соцсети (видео)

В социальных сетях и мессенджерах набирает обороты видео из Семея, на котором запечатлено здание прокуратуры области Абай. Особое внимание пользователей привлекли две бутылки из-под алкоголя, стоящие на подоконнике одного из окон, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Кадр из видео

Скандальное видео набирает популярность в соцсетях

Telegram-канал Halyqstan первым опубликовал ролик, на котором отчетливо видно, что бутылки находятся с внешней стороны окна. «Прокуроры тоже люди!» — подписали видео авторы поста, вызвав волну обсуждений среди интернет-аудитории.

Как реагируют в прокуратуре

В пресс-службе прокуратуры области Абай сообщили корреспонденту NUR.KZ, что по факту появления бутылок проводится служебная проверка.

«По факту распространения видеозаписи прокуратура области Абай сообщает, что в настоящее время проводится служебная проверка, по итогам которой будет решен вопрос о дисциплинарной ответственности виновного лица», — уточнили в надзорном органе.

Общественный резонанс

Публикация вызвала бурные дискуссии в соцсетях. Пользователи активно обсуждают: как такие предметы могли оказаться на окне здания, представляющего государственный орган, и кто несет за это ответственность.