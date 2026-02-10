Одно слово заменят в статье Конституции о русском языке в Казахстане

В Казахстане не планируется менять статус русского языка, однако в проекте новой редакции Конституции предложено уточнить формулировку одной из норм, заменив в ней всего одно слово. Об этом сообщил заместитель председателя Конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов, передает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.
Изменение носит редакционный характер и касается статьи, регулирующей использование языков в государственных органах и организациях.
Речь идет о втором пункте 9 статьи проекта новой Конституции (в действующей редакции Основного закона это статья 7).
Как пояснил представитель Конституционного суда, корректировка затрагивает казахский текст документа.
"Девятая статья была уточнена: слово "тең" (наравне) заменено на "қатар" (наряду)", — рассказал Нурмуханов на заседании Конституционной комиссии.
Таким образом, изменение касается не содержания нормы, а формулировки, которая приводится к более точному языковому варианту.
В действующей Конституции положение о русском языке закреплено следующим образом:
"В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык".
Эта норма остается смыслово неизменной, поскольку речь идет лишь о замене слова-синонима.
По сути, корректировка имеет лингвистический, а не правовой характер. В русском языке слова «наравне» и «наряду» имеют одинаковое значение.
Согласно словарю Ожегова, оба слова используются для обозначения равнозначного или совместного применения чего-либо. Это означает, что конституционная норма о функционировании русского языка сохраняется в прежнем виде по своему содержанию.
Таким образом:
статус русского языка не пересматривается;
принципы его официального использования остаются прежними;
изменение касается исключительно формулировки в тексте проекта Конституции.
Уточнение формулировок статей является частью работы над проектом новой редакции Конституции Казахстана, которую рассматривает Конституционная комиссия. Подобные изменения направлены на повышение точности юридического языка и согласованности терминологии.
При этом представители государственных органов подчеркивают, что ключевые положения языковой политики государства остаются неизменными.
