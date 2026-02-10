Одно слово заменят в статье Конституции о русском языке в Казахстане

В Казахстане не планируется менять статус русского языка, однако в проекте новой редакции Конституции предложено уточнить формулировку одной из норм, заменив в ней всего одно слово. Об этом сообщил заместитель председателя Конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов, передает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: РИА Новости/Владислав Воднев

Изменение носит редакционный характер и касается статьи, регулирующей использование языков в государственных органах и организациях.

Какое именно изменение предлагается

Речь идет о втором пункте 9 статьи проекта новой Конституции (в действующей редакции Основного закона это статья 7).

Как пояснил представитель Конституционного суда, корректировка затрагивает казахский текст документа.

"Девятая статья была уточнена: слово "тең" (наравне) заменено на "қатар" (наряду)", — рассказал Нурмуханов на заседании Конституционной комиссии.

Таким образом, изменение касается не содержания нормы, а формулировки, которая приводится к более точному языковому варианту.

Как норма звучала ранее

В действующей Конституции положение о русском языке закреплено следующим образом:

"В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык".

Эта норма остается смыслово неизменной, поскольку речь идет лишь о замене слова-синонима.

Почему изменение не влияет на статус русского языка

По сути, корректировка имеет лингвистический, а не правовой характер. В русском языке слова «наравне» и «наряду» имеют одинаковое значение.

Согласно словарю Ожегова, оба слова используются для обозначения равнозначного или совместного применения чего-либо. Это означает, что конституционная норма о функционировании русского языка сохраняется в прежнем виде по своему содержанию.

Таким образом:

статус русского языка не пересматривается ;

принципы его официального использования остаются прежними ;

изменение касается исключительно формулировки в тексте проекта Конституции.

Контекст обсуждения проекта Конституции

Уточнение формулировок статей является частью работы над проектом новой редакции Конституции Казахстана, которую рассматривает Конституционная комиссия. Подобные изменения направлены на повышение точности юридического языка и согласованности терминологии.

При этом представители государственных органов подчеркивают, что ключевые положения языковой политики государства остаются неизменными.