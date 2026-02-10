18+
10.02.2026, 06:36

В одной из квартир Шымкента обнаружены тела трех человек

Новости Казахстана 0 484

В Шымкенте в одной из квартир микрорайона Восток обнаружены тела трех человек. Тревогу забили соседи, которые заметили, что жильцы длительное время не выходят на связь и не реагируют на попытки достучаться до них. После этого было принято решение обратиться в экстренные службы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Otyrar.

Фото: 24.kz
Фото: 24.kz

Сообщение поступило на пульт службы спасения 8 февраля в 16:36. На место происшествия оперативно прибыла бригада спасателей. Из-за того что дверь квартиры никто не открывал, сотрудникам оперативно-спасательного отряда пришлось вскрыть ее, чтобы проверить состояние жильцов.

Обнаружение погибших

После проникновения в квартиру спасатели обнаружили тела трех членов одной семьи. К работе на месте происшествия были подключены сотрудники профильных служб, которым предстоит установить точные причины случившегося. Информацию подтвердили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не выявлено. Специалисты рассматривают версию бытового происшествия, связанного с возможной утечкой природного газа.

Проверка обстоятельств трагедии

В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Экспертам предстоит выяснить, что именно стало причиной гибели людей и были ли соблюдены правила эксплуатации газового оборудования в квартире.

Подобные случаи вновь обращают внимание на важность регулярной проверки бытовых коммуникаций, особенно в зимний период, когда использование газовых приборов возрастает. Специалисты напоминают, что даже небольшая неисправность вентиляции или оборудования может привести к тяжелым последствиям.

Расследование продолжается, и официальные органы обещают сообщить дополнительные сведения после завершения необходимых экспертиз.

