Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.75
586.77
6.38
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
10.02.2026, 07:17

Важная информация для учителей Казахстана: что нужно знать о квалификации в феврале

Новости Казахстана 0 499

Национальный центр тестирования (НЦТ) Казахстана сообщил о начале регистрации педагогов на Оценку знаний педагогов (ОЗП) — процедуру, направленную на подтверждение и повышение профессиональной квалификации преподавателей, сообщает Lada.kz. 

Фото: пресс-служба минпросвещения РК
Фото: пресс-служба минпросвещения РК

Как подчеркнули в НЦТ, участие в оценке обязательно только для первой попытки и актуально для определённых категорий специалистов: модераторов, экспертов, исследователей и мастеров.

Сроки подачи заявок: 10–15 февраля

Педагоги, желающие пройти оценку знаний, смогут подать заявку с 10 по 15 февраля 2026 года. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Национального центра тестирования.

Важно: заявка подаётся только для первой попытки, что даёт шанс педагогам бесплатно пройти тестирование в 2026 году.

Когда пройдёт оценка знаний

Сама процедура ОЗП будет проводиться с 16 по 27 февраля 2026 года. Это период, в течение которого педагоги смогут подтвердить свой профессиональный уровень и получить официальное подтверждение квалификации, необходимое для карьерного роста или участия в образовательных проектах.

Стоимость и условия повторной попытки

Для тех педагогов, кто решит пройти оценку повторно, действует плата 5640 тенге за вторую попытку. Первая попытка в 2026 году остаётся бесплатной, что позволяет учителям испытать свои знания без финансового риска.

Таким образом, этот период становится важной возможностью для педагогов Казахстана усилить свой профессиональный статус и официально подтвердить квалификацию.

