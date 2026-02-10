Казахстан и Китай обновляют рекорды товарооборота - Токаев

Казахстан и Китай продолжают укреплять свои экономические связи, и объем товарооборота между странами ежегодно устанавливает новые рекорды. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с председателем корпорации Sunwah Group и председателем Гонконгской китайской генеральной торговой палаты Цай Гуаньшэнем, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© © Photo : АО "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"/аккаунт в соцсетях

Китай — крупнейший торговый партнер Казахстана

«Глава государства подчеркнул, что в Казахстане придают пристальное внимание активному развитию вечного всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой», — сообщает пресс-служба президента.

Токаев отметил успешную реализацию инициативы «Один пояс, один путь», впервые представленной в Астане в 2013 году Председателем КНР Си Цзиньпином.

«Высоко оценив динамичное развитие торгово-экономических связей между двумя странами, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Китай сегодня является крупнейшим торговым партнером Казахстана, а объем товарооборота ежегодно бьет новые рекорды», — говорится в сообщении.

Инвестиционное сотрудничество и стратегические проекты

Особое внимание на встрече было уделено инвестиционному сотрудничеству. Президент подчеркнул, что Казахстан последовательно создает благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций и оказывает всестороннюю поддержку совместным стратегическим проектам.

Искусственный интеллект как новая зона взаимодействия

По словам Токаева, мир вступил в эпоху активного развития искусственного интеллекта, в которой Китай занимает одну из лидирующих позиций. В этой связи президент выразил заинтересованность в укреплении практического взаимодействия с китайской стороной в данной сфере.