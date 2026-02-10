18+
10.02.2026, 08:06

Почему казахстанские водители платят за утилизацию, но сдавать авто пока некуда

Новости Казахстана

Долгожданная программа переработки старых автомобилей в Казахстане пока существует лишь на бумаге: сбор средств ведётся, а вот пункты приёма авто ещё не открыты. Когда казахстанцы смогут сдать старые машины с пользой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Средства собирают, а пункты утилизации отсутствуют

Два года назад Министерство экологии анонсировало масштабную программу по переработке старых транспортных средств, однако на практике автовладельцы до сих пор не имеют куда сдавать свои машины.

По официальным правилам, утилизация должна проводиться через специализированных переработчиков, которые работают по договорам с оператором АО «Жасыл даму».

Министерство подтвердило: средства утильсбора аккумулируются на банковском счёте оператора РОП и поступают от производителей и импортеров транспортных средств для последующей переработки.

«Процесс приёма заявок от собственников ВЭТС/ВЭССХТ с целью утилизации начнётся после заключения договоров с переработчиками», — сообщили в министерстве.

(Примечание: ВЭТС/ВЭССХТ — это вышедшие из эксплуатации транспортные средства и самоходная сельскохозяйственная техника.)

Иными словами, автомобили начнут утилизировать только после отбора и оформления соглашений с предприятиями-переработчиками.

На сегодняшний день, по словам ведомства, договоры с переработчиками пока не заключены. Основная причина — предоставленные документы не соответствуют установленным требованиям для подачи заявки.

Кто может стать переработчиком старых машин

Министерство уточнило, что участвовать в программе могут все компании, занимающиеся переработкой чёрного металла. Монополия одного предприятия исключается.

Для участия компаниям необходимо:

  • Подать заявление на заключение договора по утилизации ВЭТС и/или ВЭССХТ.

  • Предоставить полный пакет необходимых документов.

  • Быть юридическим лицом, зарегистрированным в Казахстане.

  • Иметь разрешительный документ второй категории для деятельности по сбору, хранению и переработке лома.

  • Обладать оборудованным пунктом приёма и временного хранения техники, находящимся в собственности или на законных основаниях.

Только после заключения договоров с переработчиками будут определены официальные пункты приёма старых авто.

Что получат владельцы авто за утилизацию

Вместо денежной компенсации автовладельцы будут получать скидочные сертификаты, размер которых зависит от категории транспортного средства:

  • Легковые авто (М1) — 315 000 тенге

  • Микроавтобусы до 5 тонн (М2) — 550 000 тенге

  • Автобусы свыше 5 тонн (М3) — 750 000 тенге

  • Грузовики до 3,5 тонн (N1) — 550 000 тенге

  • Грузовики от 3,5 до 12 тонн (N2) — 550 000 тенге

  • Грузовики свыше 12 тонн (N3) — 750 000 тенге

  • Тракторы — от 560 000 до 1 000 000 тенге

  • Комбайны — от 1 500 000 до 2 000 000 тенге

Вывод

Программа утилизации авто в Казахстане существует формально, но на практике автовладельцы пока не могут воспользоваться её преимуществами. Чтобы процесс заработал, компании должны соответствовать всем требованиям и заключить договоры с оператором АО «Жасыл даму». Только после этого появятся реальные пункты приёма старых транспортных средств.

1
6
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
А лохи платят утильсбор
10.02.2026, 05:06
Aqtau_2023
Aqtau_2023
А деньги за утилизацию при покупке авто всё равно взымаются. Мои поздравления.
10.02.2026, 03:20
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

