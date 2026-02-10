18+
10.02.2026, 08:52

Новые виды собственности могут появиться в Казахстане

В Конституции Казахстана может появиться новый взгляд на собственность: законодатели обсуждают расширение существующих форм и включение в Основной закон новых видов, соответствующих современным экономическим реалиям. Инициатива была озвучена на заседании комиссии по Конституционной реформе 9 февраля руководителем парламентской фракции «Ак Жол», мажилисменом Азатом Перуашевым, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Модернизация института собственности как ключ к инвестициям

По словам депутата, для привлечения инвестиций и создания позитивного бизнес-климата критически важно обновить правовое регулирование собственности.

«Для инвестиционной привлекательности и позитивного бизнес-климата любой экономики важнейшую роль играет статус института собственности. Процессы, происходящие сегодня в мире, показывают, что регулирование отношений собственности нуждается в определенной модернизации. В действующей Конституции предусмотрено только два вида собственности — государственная и частная. Между тем современные экономисты выделяют как минимум 5-6 видов различной собственности», — отметил Перуашев.

На сегодняшний день Конституция Казахстана ограничивает институт собственности двумя формами: государственная и частная. Между тем мировой опыт показывает, что эта модель уже недостаточна для динамично развивающейся экономики.

Международный опыт: больше чем просто государство и частное

Азат Перуашев подчеркнул, что многие страны расширяют перечень конституционных форм собственности. В Финляндии, Литве, Латвии, Азербайджане и ряде других государств наряду с государственной и частной собственностью закреплена муниципальная. В конституциях Китая, Бразилии и Индии отражены коллективная или кооперативная формы собственности.

Отдельное внимание уделяется публичной собственности — собственности компаний, котирующихся на фондовом рынке, которая получает особый правовой статус. В некоторых странах, стремящихся стимулировать экономическое разнообразие, перечень форм собственности в Конституции не ограничен, что позволяет гибко адаптироваться к изменениям в экономике.

Новые горизонты: цифровые ценности и искусственный интеллект

Особый акцент Перуашев сделал на том, что с ростом индустрии и креативной экономики могут появиться совершенно новые формы собственности.

«Учитывая бурный рост в мире различных новых форм индустрии и креативной экономики, возможно, со временем придется говорить и о появлении новых видов собственности, скажем, на ценности или цифровой контент, создаваемый с помощью искусственного интеллекта», — отметил депутат.

Именно это позволяет говорить о необходимости более гибкого и современного подхода к Конституции, способного предусматривать формы собственности, которые пока не закреплены законом.

Предложения фракции «Ак Жол»: адаптация к реальности

Фракция «Ак Жол» выступила с инициативой адаптировать институт собственности к реалиям современного Казахстана. В частности, предлагается расширить определение видов собственности в Конституции, сделать перечень форм открытым или детализировать его через Конституционные законы и соответствующие кодексы.

