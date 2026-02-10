18+
10.02.2026, 09:50

Половина мигрантов, прибывших в Казахстан, имеют только девять классов образования

Новости Казахстана 0 559

В последние годы Казахстан продолжает оставаться страной притяжения для трудовых мигрантов из соседних государств. Однако недавние данные показывают, что значительная часть прибывающих в страну людей сталкивается с ограничениями в профессиональных возможностях из-за низкого уровня образования, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: qmonitor.kz
Фото: qmonitor.kz

Образовательный портрет мигранта

Согласно исследованию, почти 50% мигрантов, приехавших в Казахстан, имеют образование не выше девяти классов. Это означает, что многие из них не завершили полный курс средней школы и не имеют квалификации для высококвалифицированной работы.

Эксперты отмечают, что такой уровень подготовки ограничивает возможности мигрантов в трудовой сфере и влияет на структуру занятости, в основном направляя их на низкоквалифицированные профессии.

Причины низкого уровня образования среди мигрантов

Аналитики выделяют несколько факторов:

  • Экономическая ситуация в родных странах – многие молодые люди вынуждены покидать школы ради работы, чтобы поддерживать семью.

  • Недоступность образовательных учреждений – особенно в сельских регионах стран Центральной Азии.

  • Социальные традиции – ранний трудоустройств и семейные обязанности часто становятся приоритетом перед учебой.

Влияние на экономику Казахстана

Низкий образовательный уровень мигрантов оказывает двойной эффект:

  1. Положительный – трудовые ресурсы остаются дешевыми и доступны для определенных отраслей, таких как строительство, сельское хозяйство и бытовые услуги.

  2. Отрицательный – ограничение роста квалифицированных кадров, что может замедлять инновационное развитие и технологическое обновление отраслей, зависящих от квалифицированной рабочей силы.

Будущее трудовой миграции

Специалисты считают, что Казахстану важно не только принимать мигрантов, но и создавать условия для повышения их квалификации:

  • программы профессионального обучения;

  • курсы по повышению грамотности и цифровых навыков;

  • интеграция в местный рынок труда с учетом потенциала и уровня образования.

Это позволит снизить социальное напряжение и повысить эффективность миграционной политики страны.

