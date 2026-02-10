Зарплаты как приоритет: Бектенов рассказал, что изменится для граждан в 2026 году

На расширенном заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов обозначил, что основной задачей кабинета министров на 2026 год станет рост реальных доходов населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал правительства .

Рост доходов населения как главный приоритет 2026 года

По его словам, несмотря на стабильный экономический рост страны, уровень заработных плат граждан пока не успевает за динамикой экономики. В текущий момент доля зарплат в валовом внутреннем продукте достигает 31%, что является заметно высоким показателем для стран Центральной Азии, но все же значительно ниже уровня развитых государств, где этот показатель превышает 40%.

Несбалансированность экономики и заработных плат

Бектенов отметил, что темпы роста зарплат остаются отстающими по сравнению с ростом прибыли бизнеса, полученной как самостоятельно, так и при поддержке государства. В связи с этим правительство разрабатывает комплексные меры, направленные на повышение доходов населения. Среди них – финансовые и налоговые стимулы, расширение возможностей для создания новых рабочих мест с достойной оплатой труда, развитие профессиональных навыков граждан, а также снижение финансовой нагрузки на домохозяйства.

Комплекс системных мер и новые производства

В числе ключевых направлений на 2026 год премьер-министр назвал поддержку предпринимательства и создание новых производств. Ожидается, что именно эти меры станут основой для роста доходов населения, позволят формировать постоянные рабочие места и стимулировать инициативу бизнеса. Стратегическая цель – не просто увеличение средней заработной платы, но и создание устойчивой системы, в которой доходы граждан растут вместе с развитием экономики.

Цифровизация: амбиции опережают реальность

Особое внимание на заседании правительства было уделено вопросам цифровизации экономики. В рамках объявленного главой государства Года цифровизации поставлена задача внедрения передовых технологий и искусственного интеллекта во все сферы экономики, а также построения полноценного цифрового государства. Однако, по словам Бектенова, практическая реализация этих амбициозных задач пока остается недостаточной.

Реальный сектор и стратегия Digital Qazaqstan

На сегодняшний день процессы цифровизации в реальном секторе экономики находятся лишь на начальной стадии. Отраслевые базы данных до сих пор не сформированы полностью, а интеграция цифровых технологий в повседневную работу предприятий требует системного подхода. Решение этих задач правительство видит в разработанной стратегии Digital Qazaqstan, которая объединит все существующие цифровые инициативы в единую общенациональную программу, направленную на ускорение технологического развития страны и повышение эффективности экономических процессов.

Итоговая цель

Таким образом, правительство в лице премьер-министра ставит перед собой масштабную задачу: обеспечить реальный рост доходов граждан, сбалансировать экономический рост с увеличением заработных плат и вывести цифровизацию на уровень практической реализации. Эти меры, по мнению Бектенова, должны стать основой устойчивого экономического развития и повышения качества жизни казахстанцев в 2026 году.