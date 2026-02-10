18+
10.02.2026, 12:02

Токаев о текущей экономической ситуации в Казахстане: основные вызовы и приоритеты

Новости Казахстана 0 367

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства прокомментировал актуальное состояние экономики страны и мировые экономические тенденции, сообщает Lada.kz. 

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Главная цель страны — укрепление социально-экономического потенциала

Глава государства подчеркнул, что в современных условиях основная задача Казахстана — усиление как внутреннего, так и международного потенциала страны. Особое внимание уделяется адаптации к сложным процессам, происходящим в мировой экономике.

"По прогнозам экспертов, рост мировой экономики будет замедляться, что повлечет и спад международной торговли. Объем глобальных инвестиций в развивающиеся страны сокращается, нарастают риски в финансовой сфере. Усиливаются протекционизм, тарифные ограничения, деглобализация. Эти и другие негативные экономические тенденции уже изменили геополитическую конфигурацию, но основные события впереди. Чтобы обеспечить устойчивое развитие страны в условиях совершенно новых процессов в мире, перед нами стоит крайне важная задача быстро адаптироваться к ним и экономически, и политически. Мы видим, что прежние подходы уже сейчас становятся малоэффективными", – сказал Токаев.

Президент отметил, что нынешние экономические реалии требуют от Казахстана оперативной перестройки стратегий и подходов к развитию.

Необходимость новой модели экономического развития

По словам Токаева, развитые страны уже начали разрабатывать новые модели мировой экономики, и Казахстан не может оставаться в стороне от этих процессов.

"Нужен конкретный план укрепления и развития экономики, направленный на защиту национальных интересов. Несмотря на давление внешних факторов, по итогам прошлого года ВВП нашей страны увеличился на 6,5%. Наша миссия понятна: увязать экономический рост с повышением доходов и улучшением качества жизни граждан. Другими словами, проценты роста ВВП должны найти свое отражение в реальных доходах наших граждан. В этом и заключается основная задача правительства", – добавил Токаев.

Глава государства подчеркнул, что экономический рост должен напрямую улучшать уровень жизни населения, а правительству необходимо разрабатывать конкретные меры для защиты национальных интересов и повышения благосостояния граждан.

