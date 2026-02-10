Большой вклад Назарбаева в развитие Казахстана за 30 лет подчеркнул Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства подчеркнул значительный вклад первого президента страны Нурсултана Назарбаева в развитие государства за три десятилетия независимости, сообщает Lada.kz.

© Михаил Метцель/ ТАСС

Роль Конституции и заслуги Назарбаева

В ходе выступления глава государства отметил, что Конституция, принятая в первые годы независимости, сыграла ключевую роль в становлении страны:

"Никто не ставит задачу перечеркнуть значение действующей Конституции, которая сыграла огромную роль во всех достижениях нашей страны за прошедшие 30 лет. Большая заслуга в этом принадлежит первому президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.

Тем не менее надо учесть, что она принималась, когда наша страна только вставала на ноги, и несет в себе отпечаток первых сложных лет становления нашей Независимости. С той поры наше общество значительно изменилось", - заявил Токаев.

Таким образом, Токаев подчеркнул, что фундаментальные институты, заложенные в первые годы независимости, остаются важными, несмотря на эволюцию общества и современные вызовы. Он особо отметил, что заслуги Назарбаева в этом процессе трудно переоценить, поскольку именно благодаря его руководству Казахстан смог выстроить стабильную систему управления и юридические основы государства.

Казахстан как сильное государство

Президент отметил, что вопреки скептическим прогнозам и сомнениям в начале пути независимости, Казахстан сумел укрепить свои позиции как внутри страны, так и на международной арене:

"Сегодня в мире происходят фундаментальные геополитические, геоэкономические, технологические сдвиги. В последние годы Казахстан также пережил большие изменения, которые оказали влияние на национальное самосознание, можно даже сказать, вызвали сильные потрясения.

Поэтому нам крайне важно актуализировать свои цели, ценности и принципы, а также закрепить их на конституционном уровне", - заявил Токаев.

Токаев подчеркнул, что современный этап требует не просто сохранения прежних достижений, но и переосмысления национальных приоритетов с учетом глобальных трансформаций. Это касается как внутренней политики, так и внешнеэкономических и международных инициатив страны.

Выводы

Таким образом, выступление президента акцентирует внимание на нескольких ключевых моментах:

Конституция Казахстана является фундаментальным документом, который заложил основу для 30 лет развития страны;

Нурсултан Назарбаев сыграл решающую роль в становлении независимого государства;

Современные вызовы требуют обновления целей, ценностей и принципов на конституционном уровне;

Казахстан утвердился как сильное и авторитетное государство, способное адаптироваться к глобальным изменениям.

Токаев четко обозначил преемственность государственной политики и необходимость учитывать исторический опыт первых лет независимости при формировании современных стратегий развития.