Токаев анонсировал общенациональный референдум по новой Конституции Казахстана

На расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении общенационального референдума, на котором будет принято решение по поправкам в новую Конституцию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
По словам главы государства, проект новой Конституции включает в себя «важные прогрессивные нормы», направленные на дальнейшее развитие страны.
«Проект новой Конституции вобрал в себя важные прогрессивные нормы. Очень важно, что мы идем эволюционным путем, сохраняя единство, солидарность и доверие. Это единственно верная дорога.
Убежден, принятие новой Конституции придаст мощный импульс развитию Казахстана, будет содействовать реализации потенциала каждого гражданина. В любом случае, окончательное решение по этому вопросу будет принято на общенациональном референдуме».
