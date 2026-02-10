Токаев анонсировал общенациональный референдум по новой Конституции Казахстана

По словам главы государства, проект новой Конституции включает в себя «важные прогрессивные нормы», направленные на дальнейшее развитие страны.

«Проект новой Конституции вобрал в себя важные прогрессивные нормы. Очень важно, что мы идем эволюционным путем, сохраняя единство, солидарность и доверие. Это единственно верная дорога.



Убежден, принятие новой Конституции придаст мощный импульс развитию Казахстана, будет содействовать реализации потенциала каждого гражданина. В любом случае, окончательное решение по этому вопросу будет принято на общенациональном референдуме».