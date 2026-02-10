Социальная помощь в Казахстане будет выборочной: деньги достанутся не всем

Отсутствие строгого контроля за выплатами в социальной сфере Казахстана приводит к неэффективному расходованию средств и даже их хищению. Об этом заявил премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По словам главы кабмина, за последние два года государству удалось предотвратить нецелевое использование примерно 288 миллиардов тенге. Однако текущая ситуация демонстрирует системные проблемы: разрозненные виды выплат, слабый контроль и отсутствие унифицированных процедур создают условия для неоправданного роста расходов.
«Разбросанность и разрозненность социальных программ приводит к распылению бюджетных средств, их неэффективному использованию, а в ряде случаев – к прямому хищению», – отметил Бектенов.
Правительство приступило к масштабной трансформации социальной поддержки. Среди ключевых шагов:
Унификация различных видов выплат, чтобы исключить дублирование и повысить прозрачность распределения средств.
Оцифровка образовательной сферы, включая процесс строительства объектов и подушевое финансирование, что позволяет отслеживать эффективность расходов на образование в реальном времени.
Реформа Фонда социального медицинского страхования, интегрированного с информационными системами Министерства финансов, что усиливает контроль за медицинскими расходами.
Эти меры призваны не просто оптимизировать бюджетные потоки, но и создать понятный и прозрачный механизм предоставления помощи гражданам.
Отдельное внимание уделяется пересмотру механизмов соцподдержки иммигрантов. Премьер Бектенов подчеркнул, что изменения вызваны необходимостью бороться с иждивенческими настроениями:
С начала 2026 года льготы и программы поддержки предоставляются выборочно, преимущественно тем, кто направляется в трудодефицитные регионы.
Законодательные корректировки касаются как миграционных норм, так и специальных механизмов соцпомощи, чтобы минимизировать необоснованные расходы.
Трансформация государственной политики затрагивает ключевые сферы: образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру и спорт. На эти направления из государственного бюджета выделяется порядка 18 триллионов тенге.
«Принцип правительства прост: помощь – только реально нуждающимся», – подчеркнул Бектенов.
По словам премьера, только строгий контроль и селективное распределение ресурсов позволят обеспечить эффективность социальных программ и предотвратить их нецелевое использование.
