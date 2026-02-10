18+
Температура воды в Каспийском море
10.02.2026, 12:45

Социальная помощь в Казахстане будет выборочной: деньги достанутся не всем

Новости Казахстана 0 516

Отсутствие строгого контроля за выплатами в социальной сфере Казахстана приводит к неэффективному расходованию средств и даже их хищению. Об этом заявил премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Depositphotos

 

По словам главы кабмина, за последние два года государству удалось предотвратить нецелевое использование примерно 288 миллиардов тенге. Однако текущая ситуация демонстрирует системные проблемы: разрозненные виды выплат, слабый контроль и отсутствие унифицированных процедур создают условия для неоправданного роста расходов.

«Разбросанность и разрозненность социальных программ приводит к распылению бюджетных средств, их неэффективному использованию, а в ряде случаев – к прямому хищению», – отметил Бектенов.

Объединение и цифровизация соцпомощи

Правительство приступило к масштабной трансформации социальной поддержки. Среди ключевых шагов:

  • Унификация различных видов выплат, чтобы исключить дублирование и повысить прозрачность распределения средств.

  • Оцифровка образовательной сферы, включая процесс строительства объектов и подушевое финансирование, что позволяет отслеживать эффективность расходов на образование в реальном времени.

  • Реформа Фонда социального медицинского страхования, интегрированного с информационными системами Министерства финансов, что усиливает контроль за медицинскими расходами.

Эти меры призваны не просто оптимизировать бюджетные потоки, но и создать понятный и прозрачный механизм предоставления помощи гражданам.

Селективная поддержка мигрантов

Отдельное внимание уделяется пересмотру механизмов соцподдержки иммигрантов. Премьер Бектенов подчеркнул, что изменения вызваны необходимостью бороться с иждивенческими настроениями:

  • С начала 2026 года льготы и программы поддержки предоставляются выборочно, преимущественно тем, кто направляется в трудодефицитные регионы.

  • Законодательные корректировки касаются как миграционных норм, так и специальных механизмов соцпомощи, чтобы минимизировать необоснованные расходы.

Фокус на реально нуждающихся

Трансформация государственной политики затрагивает ключевые сферы: образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру и спорт. На эти направления из государственного бюджета выделяется порядка 18 триллионов тенге.

«Принцип правительства прост: помощь – только реально нуждающимся», – подчеркнул Бектенов.

По словам премьера, только строгий контроль и селективное распределение ресурсов позволят обеспечить эффективность социальных программ и предотвратить их нецелевое использование.

0
0
0
