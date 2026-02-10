Нацбанк предлагает новые правила досрочного снятия пенсионных накоплений

На расширенном заседании правительства глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил о возможном усилении контроля за изъятием пенсионных накоплений. По его словам, эти меры направлены на обеспечение гражданам страны достойного уровня пенсионного дохода в будущем, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

«Чтобы казахстанцы могли рассчитывать на достойную пенсию, мы рассматриваем возможность ужесточения подходов к порогам досрочных изъятий», — подчеркнул Сулейменов.

Рост пенсионных активов и инвестдохода

По данным Нацбанка, пенсионные активы продолжают демонстрировать стабильный рост. За последний период они увеличились на 12%, достигнув 25,1 трлн тенге.

Инвестиционный доход Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) составил 1,8 трлн тенге, что говорит о положительной динамике управления средствами граждан.

Новый инвестиционный курс: больше высокодоходных активов

В качестве стратегии по увеличению долгосрочной доходности пенсионных фондов Нацбанк планирует ориентироваться на опыт работы с Национальным фондом.

Сулейменов отметил, что в портфель пенсионных активов будут включаться высокодоходные классы активов, включая акции и альтернативные инвестиционные инструменты. Такой шаг позволит увеличить доходность и укрепить финансовую стабильность будущих выплат.

Коэффициент замещения и долгосрочные цели

Глава Нацбанка подчеркнул, что для обеспечения достойного уровня пенсионных выплат необходимо также повысить коэффициент замещения — показатель, который определяет долю дохода гражданина, которую будет покрывать пенсия.

По словам Сулейменова, реализация этой цели напрямую связана с жесткими правилами досрочного снятия накоплений, чтобы средства работали максимально эффективно на долгосрочную перспективу.

Итог: баланс между доходностью и доступом

Таким образом, планируемые меры Нацбанка отражают стремление найти баланс между сохранением доступности средств для граждан и обеспечением их финансовой безопасности на пенсии.

Эксперты отмечают, что ужесточение правил досрочного изъятия может вызвать временную озабоченность среди вкладчиков, однако долгосрочные выгоды для будущих пенсионеров могут быть значительными.