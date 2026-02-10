18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.75
586.77
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.02.2026, 13:40

Нацбанк предлагает новые правила досрочного снятия пенсионных накоплений

Новости Казахстана 0 781

На расширенном заседании правительства глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил о возможном усилении контроля за изъятием пенсионных накоплений. По его словам, эти меры направлены на обеспечение гражданам страны достойного уровня пенсионного дохода в будущем, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

«Чтобы казахстанцы могли рассчитывать на достойную пенсию, мы рассматриваем возможность ужесточения подходов к порогам досрочных изъятий», — подчеркнул Сулейменов.

Рост пенсионных активов и инвестдохода

По данным Нацбанка, пенсионные активы продолжают демонстрировать стабильный рост. За последний период они увеличились на 12%, достигнув 25,1 трлн тенге.

Инвестиционный доход Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) составил 1,8 трлн тенге, что говорит о положительной динамике управления средствами граждан.

Новый инвестиционный курс: больше высокодоходных активов

В качестве стратегии по увеличению долгосрочной доходности пенсионных фондов Нацбанк планирует ориентироваться на опыт работы с Национальным фондом.

Сулейменов отметил, что в портфель пенсионных активов будут включаться высокодоходные классы активов, включая акции и альтернативные инвестиционные инструменты. Такой шаг позволит увеличить доходность и укрепить финансовую стабильность будущих выплат.

Коэффициент замещения и долгосрочные цели

Глава Нацбанка подчеркнул, что для обеспечения достойного уровня пенсионных выплат необходимо также повысить коэффициент замещения — показатель, который определяет долю дохода гражданина, которую будет покрывать пенсия.

По словам Сулейменова, реализация этой цели напрямую связана с жесткими правилами досрочного снятия накоплений, чтобы средства работали максимально эффективно на долгосрочную перспективу.

Итог: баланс между доходностью и доступом

Таким образом, планируемые меры Нацбанка отражают стремление найти баланс между сохранением доступности средств для граждан и обеспечением их финансовой безопасности на пенсии.

Эксперты отмечают, что ужесточение правил досрочного изъятия может вызвать временную озабоченность среди вкладчиков, однако долгосрочные выгоды для будущих пенсионеров могут быть значительными.

0
7
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь