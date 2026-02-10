18+
10.02.2026, 14:06

На западе Казахстана автогаз подорожал до 110 тенге: водители требуют объяснений

Новости Казахстана 0 896

Водители Хромтау обеспокоены резким ростом цен на сжиженный газ. Многие жители города заправились по новым тарифам и не понимают, почему стоимость литра автогаза превысила привычный уровень, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Диапозон".

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Водители фиксируют рост цен

В редакцию обратились сразу несколько автолюбителей, заправившихся в Хромтау газом по цене 110 тенге за литр. Один из них приложил чеки, подтверждающие покупку.

Аман, один из водителей, выразил недоумение:

«А как же ограничение на рост цены? Или с нового года его больше не будет?»

Жители города отмечают, что резкое повышение цен стало для них неожиданностью, особенно учитывая действовавшие ранее ограничения на стоимость автогаза.

Разделение газа: плановые и коммерческие поставки

Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алмас Салыкбаев пояснил, что рост цен связан с особенностями закупки топлива:

  • Существует газ, поставляемый в рамках государственного плана, на который установлены предельные цены.

  • Существует коммерческий газ, который приобретается вне плана поставки и для которого ограничения по цене не действуют.

«Нельзя превышать предельные цены на газ, который поступает в рамках поставки», – отметил Салыкбаев.

Коммерческая закупка «Real Газ Energy»

Компания Real Газ Energy заключила договор на приобретение 240 тонн сжиженного газа «Тенгиз Шевройл» в Западно-Казахстанской области по коммерческой цене 156 000 тенге за тонну.

  • Этот газ был закуплен вне плана поставки сжиженного газа в Актюбинскую область.

  • Соответственно, коммерческая цена превышает предельную оптовую цену:

    • автотранспортом – на более чем 86 000 тенге,

    • железнодорожным транспортом – на более чем 65 000 тенге.

Рост цены на АГЗС до 110 тенге

В результате приобретения газа вне плана поставки, цена на автогаз на собственных автозаправочных станциях Real Газ Energy увеличилась с 85 тенге за литр до 110 тенге за литр.

Алмас Салыкбаев подчеркнул, что такие изменения являются законным коммерческим решением и напрямую связаны с рыночной стоимостью топлива, приобретенного вне плановых поставок.

2 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
В Крыму направляюсь газом по 35 руб за литр
10.02.2026, 11:56
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Ну вот и дождались, скоро и у нас повысят.
10.02.2026, 09:11
