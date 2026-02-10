На западе Казахстана автогаз подорожал до 110 тенге: водители требуют объяснений

Водители Хромтау обеспокоены резким ростом цен на сжиженный газ. Многие жители города заправились по новым тарифам и не понимают, почему стоимость литра автогаза превысила привычный уровень, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Диапозон".

Фото: кадр YouTube

Водители фиксируют рост цен

В редакцию обратились сразу несколько автолюбителей, заправившихся в Хромтау газом по цене 110 тенге за литр. Один из них приложил чеки, подтверждающие покупку.

Аман, один из водителей, выразил недоумение:

«А как же ограничение на рост цены? Или с нового года его больше не будет?»

Жители города отмечают, что резкое повышение цен стало для них неожиданностью, особенно учитывая действовавшие ранее ограничения на стоимость автогаза.

Разделение газа: плановые и коммерческие поставки

Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алмас Салыкбаев пояснил, что рост цен связан с особенностями закупки топлива:

Существует газ, поставляемый в рамках государственного плана , на который установлены предельные цены.

Существует коммерческий газ, который приобретается вне плана поставки и для которого ограничения по цене не действуют.

«Нельзя превышать предельные цены на газ, который поступает в рамках поставки», – отметил Салыкбаев.

Коммерческая закупка «Real Газ Energy»

Компания Real Газ Energy заключила договор на приобретение 240 тонн сжиженного газа «Тенгиз Шевройл» в Западно-Казахстанской области по коммерческой цене 156 000 тенге за тонну.

Этот газ был закуплен вне плана поставки сжиженного газа в Актюбинскую область.

Соответственно, коммерческая цена превышает предельную оптовую цену : автотранспортом – на более чем 86 000 тенге , железнодорожным транспортом – на более чем 65 000 тенге .



Рост цены на АГЗС до 110 тенге

В результате приобретения газа вне плана поставки, цена на автогаз на собственных автозаправочных станциях Real Газ Energy увеличилась с 85 тенге за литр до 110 тенге за литр.

Алмас Салыкбаев подчеркнул, что такие изменения являются законным коммерческим решением и напрямую связаны с рыночной стоимостью топлива, приобретенного вне плановых поставок.