Ошибки чиновников, которые народ не простит — заявление Токаева

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что народ не простит чиновников за неэффективную работу, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: e-cis.info

Народ не простит упущенные возможности

По словам главы государства, неэффективное использование уникального географического положения Казахстана на Евразийском континенте может стать стратегической ошибкой.

«Наш народ не простит такого промедления», — заявил Токаев.

Президент отметил, что транспортная логистика сегодня выходит на уровень национальной приоритетности. «Эта сфера должна быть встроена в общую систему промышленной и инвестиционной политики», — подчеркнул он, добавив, что транзитная отрасль, ранее носившая преимущественно инфраструктурный характер, теперь должна стать экономическим драйвером в условиях глобальной конкуренции.

Железная дорога — ключ к транзитному успеху

На сегодняшний день около 60% грузооборота в стране приходится на железнодорожный транспорт. Токаев подчеркнул, что укрепление железнодорожного каркаса страны — задача первостепенной важности.

По его словам, строительство крупных инфраструктурных проектов уже завершено, что повысило пропускную способность и устойчивость сети. Однако существует проблема: износ железнодорожной инфраструктуры остается высоким, а четкой и всеобъемлющей стратегии пока нет. В некоторых регионах ситуация по железнодорожным путям характеризуется как сложная.

Новые линии и модернизация: план действий

Президент призвал к запуску новых железнодорожных веток:

«Мойынты – Кызылжар»

«Дарбаза – Мактаарал»

Также необходимо завершить модернизацию участков:

«Алтынколь – Жетыген»

«Бейнеу – Мангистау»

И в установленные сроки ввести в эксплуатацию линию «Бахты – Аягоз».

Цель правительства на 2026 год — увеличить объемы транзитных перевозок на 65%, до 55 млн тонн. При этом Токаев подчеркнул, что ограничения и планы сопредельных государств могут повлиять на выполнение этого показателя.

Цифровизация и прозрачность

Для эффективной работы национального железнодорожного оператора КТЖ и госфонда «Самрук-Қазына» необходимо завершить цифровую трансформацию. Это позволит:

регламентировать предоставление грузовых вагонов

обеспечить прозрачность процесса

дать равные условия для всех перевозчиков

Президент акцентировал: «Это позволит создать единый и справедливый рынок грузоперевозок».

Тарифная политика под прицелом реформ

Еще одной неотложной задачей Токаев назвал реформу тарифной политики в железнодорожной отрасли. До 1 сентября 2026 года правительство должно принять окончательное решение по концепции новой тарифной политики, которая станет краеугольным камнем транспортной стратегии страны.

«Тарифы — это фундамент, на котором строится весь транзитный сектор. Без продуманной политики мы рискуем потерять конкурентное преимущество», — подчеркнул президент.

Итог

Казахстан стоит на пороге масштабной трансформации транзитной отрасли. От скорости и качества реализации этих инициатив зависит не только экономическая конкурентоспособность страны, но и доверие граждан к государственным институтам.