Ошибки чиновников, которые народ не простит — заявление Токаева

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что народ не простит чиновников за неэффективную работу, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По словам главы государства, неэффективное использование уникального географического положения Казахстана на Евразийском континенте может стать стратегической ошибкой.
«Наш народ не простит такого промедления», — заявил Токаев.
Президент отметил, что транспортная логистика сегодня выходит на уровень национальной приоритетности. «Эта сфера должна быть встроена в общую систему промышленной и инвестиционной политики», — подчеркнул он, добавив, что транзитная отрасль, ранее носившая преимущественно инфраструктурный характер, теперь должна стать экономическим драйвером в условиях глобальной конкуренции.
На сегодняшний день около 60% грузооборота в стране приходится на железнодорожный транспорт. Токаев подчеркнул, что укрепление железнодорожного каркаса страны — задача первостепенной важности.
По его словам, строительство крупных инфраструктурных проектов уже завершено, что повысило пропускную способность и устойчивость сети. Однако существует проблема: износ железнодорожной инфраструктуры остается высоким, а четкой и всеобъемлющей стратегии пока нет. В некоторых регионах ситуация по железнодорожным путям характеризуется как сложная.
Президент призвал к запуску новых железнодорожных веток:
«Мойынты – Кызылжар»
«Дарбаза – Мактаарал»
Также необходимо завершить модернизацию участков:
«Алтынколь – Жетыген»
«Бейнеу – Мангистау»
И в установленные сроки ввести в эксплуатацию линию «Бахты – Аягоз».
Цель правительства на 2026 год — увеличить объемы транзитных перевозок на 65%, до 55 млн тонн. При этом Токаев подчеркнул, что ограничения и планы сопредельных государств могут повлиять на выполнение этого показателя.
Для эффективной работы национального железнодорожного оператора КТЖ и госфонда «Самрук-Қазына» необходимо завершить цифровую трансформацию. Это позволит:
регламентировать предоставление грузовых вагонов
обеспечить прозрачность процесса
дать равные условия для всех перевозчиков
Президент акцентировал: «Это позволит создать единый и справедливый рынок грузоперевозок».
Еще одной неотложной задачей Токаев назвал реформу тарифной политики в железнодорожной отрасли. До 1 сентября 2026 года правительство должно принять окончательное решение по концепции новой тарифной политики, которая станет краеугольным камнем транспортной стратегии страны.
«Тарифы — это фундамент, на котором строится весь транзитный сектор. Без продуманной политики мы рискуем потерять конкурентное преимущество», — подчеркнул президент.
Казахстан стоит на пороге масштабной трансформации транзитной отрасли. От скорости и качества реализации этих инициатив зависит не только экономическая конкурентоспособность страны, но и доверие граждан к государственным институтам.
