Ученик открыл стрельбу в классе школы Петропавловска

В средней школе №1 Петропавловска произошёл инцидент, который всколыхнул городскую общественность. 11-классник принес в школу пневматический пистолет и произвел выстрел прямо в классе, пытаясь похвастаться перед одноклассниками. К счастью, никто не пострадал, но тревога родителей и вмешательство правоохранителей сделали событие резонансным, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канале Halyqstan .

Фото: freepik

Как произошла стрельба

Инцидент произошёл утром 10 февраля. По данным педагогов, ученик пришёл в школу в 7:50 утра, имея при себе пистолет. Охранники не заподозрили ничего необычного, и мальчик прошёл через турникет вместе с другими учениками.

На перемене школьник зашел в кабинет истории, где находился параллельный 11-й класс, и стал демонстрировать оружие. Сначала он просто показывал пистолет, а затем выстрелил в пол, но пуля попала в батарею. После этого он спокойно вернулся на урок в свой класс.

Родители подняли тревогу

О происшествии первым узнал один из учеников, которому школьник показывал пистолет. Он сообщил родителям, и те незамедлительно позвонили в школу.

"В администрацию школы поступило сообщение от родителей о том, что один из учеников принес предмет, похожий на пистолет. Школа сразу среагировала: вызвали мальчика вместе со специализированной охраной, полицию и родителей. Пистолет был изъят и направлен на экспертизу", – рассказала пресс-секретарь управления образования акимата СКО Асель Уразбаева.

Чтобы избежать паники и не дать подростку подозревать неладное, педагогический коллектив разыграл «спектакль» – мальчика попросили выйти из кабинета, якобы для подвешивания штор. Там его уже ожидали охрана и ювенальная полиция.

Мотив и характер ученика

Сам подросток признался, что принес пистолет, чтобы доказать друзьям наличие оружия – ранее они ему не верили. В школе отмечают, что он учится хорошо и не имел конфликтов с преподавателями или сверстниками.

"Его поступок стал полной неожиданностью. Видимо, он просто не осознавал всю серьезность последствий", – пояснила Асель Уразбаева.

Не огнестрельное оружие, но последствия серьёзные

Экспертиза показала, что пистолет оказался пневматическим, не относящимся к категории огнестрельного оружия. Однако мама мальчика уже понесла административную ответственность за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию и безопасности ребёнка – ей назначили штраф в 43 250 тенге.

Проверка школы и охраны

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия. Не исключено, что ответственность понесут и руководители школы, и сотрудники охранного агентства, пропустившие оружие в учебное заведение.

"По данному факту проводятся проверочные мероприятия. Изъят пневматический пистолет, пострадавших нет. В адрес органов образования внесено представление о мерах, направленных на предотвращение подобных случаев. После проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц школы и охранного агентства", – сообщили в пресс-службе ДП СКО.

Возможное наказание для школьника

Согласно законодательству, ученика ждёт административный суд за мелкое хулиганство. Санкция предусматривает штраф до 86 000 тенге или арест до 15 суток.