Одна дата на весь год: казахстанцам напомнили о редком свадебном совпадении

В Казахстане будущим молодоженам сообщили о важном сроке подачи заявления на регистрацию брака для тех, кто планирует сыграть свадьбу в единственную в 2026 году «зеркальную» дату — 26 февраля 2026 года . Информацию распространила пресс-служба НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”», сообщает Lada.kz.

Фото: ru.pinterest.com

Почему эта дата считается особенной

Многие пары стремятся приурочить регистрацию брака к символическим или легко запоминающимся числам. Так называемые «красивые даты» традиционно пользуются повышенным спросом, поскольку считаются символичными и удобными для запоминания годовщины.

В госкорпорации отметили, что 26.02.2026 — единственная зеркальная дата в текущем году, что делает ее особенно популярной среди будущих супругов. Подобные даты формируют повышенную нагрузку на органы регистрации актов гражданского состояния, поэтому подать документы необходимо заранее.

Срок подачи заявления на регистрацию брака

Согласно действующим правилам в Казахстане, заявление на регистрацию брака подается за 15 календарных дней до предполагаемой даты регистрации.

Это означает, что для заключения брака 26 февраля 2026 года подать заявление необходимо не позднее 11 февраля.

В «Правительстве для граждан» подчеркнули, что соблюдение установленного срока является обязательным условием для регистрации брака в выбранный день.

Повышенный интерес к «красивым» датам

В последние годы казахстанцы все чаще планируют свадьбы, ориентируясь на символические календарные комбинации. Такие даты нередко бронируются заранее, поскольку количество доступных временных слотов для регистрации ограничено.

Зеркальные даты, повторяющиеся числа и симметричные комбинации традиционно считаются благоприятными для начала семейной жизни, поэтому интерес к ним стабильно высокий.