Одна дата на весь год: казахстанцам напомнили о редком свадебном совпадении

В Казахстане будущим молодоженам сообщили о важном сроке подачи заявления на регистрацию брака для тех, кто планирует сыграть свадьбу в единственную в 2026 году «зеркальную» дату — 26 февраля 2026 года. Информацию распространила пресс-служба НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”», сообщает Lada.kz.
Многие пары стремятся приурочить регистрацию брака к символическим или легко запоминающимся числам. Так называемые «красивые даты» традиционно пользуются повышенным спросом, поскольку считаются символичными и удобными для запоминания годовщины.
В госкорпорации отметили, что 26.02.2026 — единственная зеркальная дата в текущем году, что делает ее особенно популярной среди будущих супругов. Подобные даты формируют повышенную нагрузку на органы регистрации актов гражданского состояния, поэтому подать документы необходимо заранее.
Согласно действующим правилам в Казахстане, заявление на регистрацию брака подается за 15 календарных дней до предполагаемой даты регистрации.
Это означает, что для заключения брака 26 февраля 2026 года подать заявление необходимо не позднее 11 февраля.
В «Правительстве для граждан» подчеркнули, что соблюдение установленного срока является обязательным условием для регистрации брака в выбранный день.
В последние годы казахстанцы все чаще планируют свадьбы, ориентируясь на символические календарные комбинации. Такие даты нередко бронируются заранее, поскольку количество доступных временных слотов для регистрации ограничено.
Зеркальные даты, повторяющиеся числа и симметричные комбинации традиционно считаются благоприятными для начала семейной жизни, поэтому интерес к ним стабильно высокий.
Комментарии0 комментарий(ев)