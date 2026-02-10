Казахстанец выиграл суд против завышенных счетов за отопление и получил компенсацию

Житель Темиртау добился справедливости через суд, оспорив неправомерные начисления за тепло и горячую воду. Суд признал действия компании незаконными и обязал провести перерасчёт, а также выплатить компенсацию морального вреда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube

Причина обращения в суд: завышенные начисления

Темиртауский городской суд рассмотрел иск местного жителя к ТОО, управляющему жилым домом, с требованием признать незаконными начисления по прибору учёта тепловой энергии.

По данным пресс-службы суда, мужчина потребовал:

провести перерасчёт оплаты за февраль и март 2025 года,

взыскать компенсацию морального вреда за неправомерные действия ТОО.

С февраля 2025 года истцу начали приходить квитанции с завышенными суммами за отопление и горячее водоснабжение, с которыми он не согласился.

Основные претензии к ТОО

В своём иске мужчина указал несколько нарушений со стороны управляющей компании:

Неправомерная установка прибора учёта — прибор был установлен и опломбирован без согласования и уведомления жильцов. Отсутствие участия потребителей — запуск прибора в эксплуатацию произошёл без присутствия представителей жителей. Незаконные начисления — мужчина считал, что оплата за тепло, горячую воду и водоотведение с февраля по март 2025 года была произведена незаконно.

Истец настаивал на перерасчёте и компенсации морального вреда за причинённые неудобства и стресс.

Решение суда первой инстанции

Суд установил, что установка прибора учёта действительно привела к росту стоимости тепловой энергии и горячей воды.

Ключевые выводы суда:

Потребители должны были быть уведомлены об установке прибора и изменении тарифа .

Истец узнал о завышенных начислениях только при получении квитанций.

Действия ТОО по начислению платы по прибору учёта были признаны незаконными.

Суд обязал компанию:

провести перерасчёт оплаты,

полностью компенсировать моральный вред истцу.

Подтверждение решения апелляцией

Судебная коллегия по гражданским делам Карагандинского областного суда рассмотрела апелляцию и согласилась с выводами суда первой инстанции.

Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений и вступило в законную силу.

Итог

Этот случай подчёркивает важность правовой грамотности потребителей и демонстрирует, что неправомерные действия управляющих компаний можно успешно оспорить в суде, получив перерасчёт и компенсацию за моральный ущерб.