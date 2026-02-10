18+
10.02.2026, 17:58

Казахстанец выиграл суд против завышенных счетов за отопление и получил компенсацию

Новости Казахстана 0 339

Житель Темиртау добился справедливости через суд, оспорив неправомерные начисления за тепло и горячую воду. Суд признал действия компании незаконными и обязал провести перерасчёт, а также выплатить компенсацию морального вреда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Причина обращения в суд: завышенные начисления

Темиртауский городской суд рассмотрел иск местного жителя к ТОО, управляющему жилым домом, с требованием признать незаконными начисления по прибору учёта тепловой энергии.

По данным пресс-службы суда, мужчина потребовал:

  • провести перерасчёт оплаты за февраль и март 2025 года,

  • взыскать компенсацию морального вреда за неправомерные действия ТОО.

С февраля 2025 года истцу начали приходить квитанции с завышенными суммами за отопление и горячее водоснабжение, с которыми он не согласился.

Основные претензии к ТОО

В своём иске мужчина указал несколько нарушений со стороны управляющей компании:

  1. Неправомерная установка прибора учёта — прибор был установлен и опломбирован без согласования и уведомления жильцов.

  2. Отсутствие участия потребителей — запуск прибора в эксплуатацию произошёл без присутствия представителей жителей.

  3. Незаконные начисления — мужчина считал, что оплата за тепло, горячую воду и водоотведение с февраля по март 2025 года была произведена незаконно.

Истец настаивал на перерасчёте и компенсации морального вреда за причинённые неудобства и стресс.

Решение суда первой инстанции

Суд установил, что установка прибора учёта действительно привела к росту стоимости тепловой энергии и горячей воды.

Ключевые выводы суда:

  • Потребители должны были быть уведомлены об установке прибора и изменении тарифа.

  • Истец узнал о завышенных начислениях только при получении квитанций.

  • Действия ТОО по начислению платы по прибору учёта были признаны незаконными.

Суд обязал компанию:

  • провести перерасчёт оплаты,

  • полностью компенсировать моральный вред истцу.

Подтверждение решения апелляцией

Судебная коллегия по гражданским делам Карагандинского областного суда рассмотрела апелляцию и согласилась с выводами суда первой инстанции.

Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений и вступило в законную силу.

Итог

Этот случай подчёркивает важность правовой грамотности потребителей и демонстрирует, что неправомерные действия управляющих компаний можно успешно оспорить в суде, получив перерасчёт и компенсацию за моральный ущерб.

